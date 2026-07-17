San José de Chiquitos inicia la construcción del Cristo de la Esperanza, que promete ser el más alto del mundo

La cima del emblemático cerro Turubó en Santa Cruz, se convirtió en el escenario de una jornada histórica para el turismo y la fe regional. Durante la festividad de la Virgen de El Carmen, una multitud de devotos y autoridades locales presenciaron la colocación de la piedra fundamental del proyecto ‘Cristo de la Esperanza’.

Esta megaobra civil eclesiástica está diseñada para alcanzar los 70 metros de altura en su estructura final. Con estas dimensiones, el monumento superará de forma significativa a íconos globales como el Cristo Redentor de Río de Janeiro y el Cristo de la Concordia en Cochabamba.

Ingeniería moderna y fe comunitaria

Los asistentes a la Santa Misa participaron activamente en la bendición del primer cimiento de este ambicioso plan de infraestructura. El coloso religioso contará con un sistema de ingeniería interior transitable que permitirá el ascenso de los visitantes por el cuerpo de la escultura.

Desde los miradores panorámicos instalados en puntos clave de la efigie, los turistas podrán apreciar toda la llanura chiquitana. Esta propuesta busca diversificar el ecosistema turístico de San José de Chiquitos, una localidad ya reconocida por su patrimonio misional jesuítico.

Impulso económico y proyección global

La administración municipal y los promotores eclesiásticos señalaron que la iniciativa funcionará como un motor de empleo directo para los habitantes. El proyecto final aspira a consolidar a la cuna de la cruceñidad dentro del mapa del turismo receptivo internacional.

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