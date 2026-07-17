Dos arrestados tras el hallazgo de una mujer calcinada en Santa Fe de Yapacaní

Las autoridades policiales y del Ministerio Público arrestaron de forma preliminar a dos personas tras el hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer en Santa Fe de Yapacaní. La Fiscalía se movilizó al interior del domicilio donde ocurrió el incendio seguido de muerte para esclarecer este presunto feminicidio. La víctima fatal fue plenamente identificada como Lisbeth G. G., quien al momento del siniestro se encontraba acompañada por su hijo de apenas dos años.

Hallazgo de combustible

El personal pericial recolectó los primeros indicios materiales en la escena del crimen para determinar con exactitud cómo se originó el fuego.

"Todavía no se tiene la calificación con precisión, estamos a la espera de diligencias pertinentes para el avance correspondiente del proceso y también la tipificación correcta. No se ha cuantificado el combustible, pero se encontró gasolina en inmediaciones de la casa", detalló la autoridad fiscal.

Conmoción y sospechas vecinales

La muerte provocó una profunda consternación, temor e indignación entre los habitantes del barrio Los Ángeles, en el departamento de Santa Cruz. "Ha habido un asesinato en este barrio. Habían enmanillado a la víctima y, según contaron los testigos, la han quemado", manifestó una vecina visiblemente afectada por el suceso.

Los residentes locales se organizaron para exigir a las autoridades gubernamentales que capturen con celeridad a todos los responsables. Otro de los vecinos relató que la víctima vivía desde hace aproximadamente un año junto a su pareja en esa vivienda alquilada y que inicialmente creyó que se trataba de un incendio accidental.

Mira la programación en Red Uno Play