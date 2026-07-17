Policía rescata a dos perros atrapados en el río Jilusaya en Bajo Achumani

La jornada de este viernes dos perros fueron rescatados por efectivos policiales luego de quedar atrapados en el río Jilusaya, en la zona de Bajo Achumani, al sur de La Paz.

La intervención fue realizada por personal de la EPI Chasquipampa – Módulo Bajo Achumani, tras recibir el llamado de vecinos que alertaron sobre la presencia de los animales en el afluente.

Vecinos alertaron a la Policía

De acuerdo con el reporte, los vecinos de la zona se percataron de que los canes no podían salir del río, por lo que pidieron auxilio a la Policía.

Los efectivos acudieron al lugar y realizaron las labores necesarias para rescatar a los animales y ponerlos a salvo.

Canes no presentaban lesiones

Tras el rescate, se verificó que ambos perros no presentaban lesiones visibles.

La Policía destacó que este tipo de intervenciones refleja el compromiso institucional con la protección de la vida en todas sus formas y la atención inmediata a los requerimientos de la comunidad.

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