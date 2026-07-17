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¿Tienes un pequeño proyecto? Accede al programa de financiamiento de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia

A través de sus canales digitales, la oficina estadounidense animó a los talentos locales a aprovechar este beneficio vigente.

Ximena Rodriguez

17/07/2026 18:28

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Imagen referencial | Foto: Magnific.
Bolivia

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La Embajada de Estados Unidos en Bolivia lanzó un recordatorio mediante sus redes sociales para animar a la población a sumarse a su actual convocatoria abierta, respecto a Pequeños Proyectos. Las autoridades diplomáticas recalcaron que el proceso de selección sigue activo y busca recibir el mayor número posible de postulantes calificados.

La delegación estadounidense invitó a los interesados a no perder esta valiosa oportunidad de crecimiento y desarrollo. Asimismo, la institución reiteró que todos los requisitos y los formularios de inscripción se encuentran disponibles de manera gratuita en la siguiente web: https://bo.usembassy.gov/es/financiamiento-proyectos/.

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