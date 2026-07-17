¿Tienes un pequeño proyecto? Accede al programa de financiamiento de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia lanzó un recordatorio mediante sus redes sociales para animar a la población a sumarse a su actual convocatoria abierta, respecto a Pequeños Proyectos. Las autoridades diplomáticas recalcaron que el proceso de selección sigue activo y busca recibir el mayor número posible de postulantes calificados.

La delegación estadounidense invitó a los interesados a no perder esta valiosa oportunidad de crecimiento y desarrollo. Asimismo, la institución reiteró que todos los requisitos y los formularios de inscripción se encuentran disponibles de manera gratuita en la siguiente web: https://bo.usembassy.gov/es/financiamiento-proyectos/.

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