Zúñiga sería trasladado este sábado a detención domiciliaria

El excomandante del Ejército Juan José Zúñiga permanecerá una noche más en el penal de San Pedro, en La Paz, y podría ser trasladado este sábado al domicilio fijado para cumplir su detención domiciliaria.

La abogada Wanda Ramírez, parte de la defensa del exjefe militar, informó que el Tribunal Sexto de Sentencia ya emitió el mandamiento correspondiente, aunque todavía restan formalidades para ejecutar la medida.

“Evidentemente ya se ha emitido el mandamiento de detención domiciliaria. Estamos a la espera de eso. En el transcurso del día de mañana vamos a estar pendientes para poder realizar las gestiones correspondientes”, señaló Ramírez.

Defensa dice que ya cumplió requisitos

La jurista explicó que la defensa ya presentó los documentos solicitados por el tribunal y cumplió con los requerimientos establecidos para que Zúñiga pueda dejar el penal.

Indicó que ya se realizó el pago de la fianza, se entregó el oficio para el arraigo y se cumplieron otras solicitudes dispuestas por la autoridad judicial.

Tiene domicilio fijado en La Paz

Ramírez confirmó que Zúñiga cuenta con un domicilio en La Paz, donde deberá permanecer mientras cumple la detención domiciliaria y continúa el proceso judicial en su contra.

El traslado dependerá de los trámites internos del penal y de la conclusión de los procedimientos administrativos.

Juicio continuará en agosto

El proceso contra Zúñiga, relacionado con la denominada asonada militar, ingresó en cuarto intermedio y será retomado en agosto.

Mientras tanto, la defensa espera que en las próximas horas se haga efectiva la medida sustitutiva para que el excomandante deje el penal de San Pedro y cumpla detención domiciliaria.

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