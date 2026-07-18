Aprehenden a David Quispe, máximo dirigente de la CSUTCB

El dirigente campesino fue trasladado a dependencias de la Felcc en La Paz, donde se aguarda que preste su declaración dentro de las investigaciones por los bloqueos registrados en el país.

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), David Quispe Machaca, fue aprehendido este viernes en la ciudad de El Alto por efectivos de la Unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana.

Tras su aprehensión, Quispe fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz.

Investigado por los bloqueos

De acuerdo con el reporte preliminar, el dirigente es investigado por su presunta participación en la promoción de los bloqueos que se extendieron por más de 50 días en diferentes puntos del país.

En mayo, el Ministerio Público ya había emitido una orden de aprehensión contra Quispe Machaca y otros dirigentes, dentro de una investigación por presuntos delitos como instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, financiamiento al terrorismo y otros vinculados a las movilizaciones y bloqueos.

Fue llevado a oficinas de la Felcc

Según la información conocida, Quispe llegó hasta dependencias policiales en La Paz y posteriormente fue conducido a oficinas de la fuerza anticrimen, donde se aguarda que brinde su declaración informativa.

En las próximas horas se espera que el Ministerio Público defina si presenta la imputación formal y que un juez determine su situación jurídica.

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