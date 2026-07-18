Bomberos buscan origen del fuego tras muerte de mujer quemada en Santa Fe de Yapacaní

Tras la muerte de Lisbeth G. G. de 30 años, bomberos de la Policía buscan el origen del fuego en su domicilio de Santa Fe de Yapacaní para determinar las causas exactas del siniestro. Un equipo especializado de peritos llegó hasta la vivienda afectada para realizar la inspección correspondiente en estricta coordinación con las autoridades judiciales y los investigadores asignados al caso.

El operativo técnico busca esclarecer las circunstancias de la muerte de la mujer, por la cual ya existen dos personas arrestadas de forma preliminar.

“Nos hemos hecho presentes los peritos de incendios para establecer las causas del incendio. En un trabajo coordinado, se ha hecho la identificación de los lugares, y la posible causa del incendio”, explicó el My. Carlos Canaviri, bombero de la Policía.

Daños por altas temperaturas

Los especialistas evaluaron los severos efectos del calor extremo y el humo en los diferentes ambientes del inmueble alquilado.

“Todas las actuaciones se las plasmará en un informe técnico al Ministerio Público. Hay daños al interior, hay paredes que presentan agrietamiento, esto por la exposición a altas temperaturas de fuego que se han desarrollado al interior”, detalló el jefe policial respecto a las condiciones de la infraestructura.

La fuerza del fuego destruyó por completo los enseres familiares que se encontraban en la habitación principal, donde la víctima estaba acompañada por su hijo de dos años. “Hay parte de los muebles al interior que también han sufrido daños totales por la combustión. Y hay ambientes que solamente revisten daños por propagación de humo. El lugar ha sido precintado y se encuentra en instancia de la Felcc”, concluyó Canaviri sobre el estado actual de la vivienda.

Clamor de los vecinos

El caso generó consternación e indignación entre los habitantes del barrio Los Ángeles debido a las versiones que señalan que la víctima habría sido enmanillada antes del incendio. Ante el hallazgo de gasolina en los alrededores, los residentes exigen que las investigaciones avancen con celeridad para sancionar a los autores de este presunto feminicidio.

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