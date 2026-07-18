Accidente de paracaidista militar: Cuerpo del teniente continúa en el hospital de Punata tras examen forense

El curso de la investigación en torno a la trágica muerte del Teniente de Caballería, José Raúl Colodro Mercado (30), sumó un avance clave en las últimas horas. Así, se llevó a cabo la autopsia correspondiente en el hospital del municipio de Punata, en la región del Valle Alto cochabambino.

Según reportes obtenidos directamente desde el nosocomio de Punata, una médico forense se trasladó hasta el lugar para realizar el examen pericial al cuerpo del instructor del Regimiento de Infantería Aerotransportada 18 “Victoria”. El estudio médico-legal es fundamental para que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público puedan corroborar científicamente si el militar sufrió una descompensación física en pleno vuelo o si el deceso se debió netamente al impacto tras fallar el despliegue de sus paracaídas a 3.000 metros de altura.

Espera de los familiares

Hasta el cierre de este reporte, los restos del teniente de 30 años continúan bajo resguardo en dicho centro hospitalario. El personal médico confirmó que el cuerpo aún permanece en el sector a la espera del arribo de los familiares directos, quienes deben completar los trámites administrativos indispensables para recoger tanto el certificado médico de defunción como el cadáver.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el plan de la familia es realizar el traslado inmediato de los restos hacia la ciudad de Cochabamba una vez concluidos los papeleos en Punata. Se tiene previsto que las honras fúnebres den inicio formal este sábado, brindándole al joven oficial el último adiós y la cristiana sepultura.

Las pesquisas técnicas continúan

Mientras la familia atraviesa las horas más difíciles del duelo, las comisiones periciales de la Policía y la auditoría interna del Ejército prosiguen de manera paralela en el sector de la Laguna El Carmen (San Benito). Las autoridades buscan recolectar la mayor cantidad de evidencia física del equipo de salto utilizado en este fatal séptimo descenso para esclarecer por qué los sistemas principal y de auxilio no operaron de forma óptima.

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