“No dejaron ni que su madre la auxilie”: dijo el abuelo de la sargento que perdió el control de su paracaídas

Un salto de paracaidismo terminó en tragedia para una sargento del Ejército Boliviano de 26 años, quien resultó gravemente herida durante una demostración realizada en San Benito, Valle Alto de Cochabamba. El hecho ocurrió en el marco de un curso organizado por el Centro de Tropas Especiales (CITE) y fue registrado en video por los asistentes.

La militar participaba en un “salto librista”, técnica avanzada en la que el paracaidista ejecuta maniobras antes de abrir el paracaídas. El descenso no salió como estaba previsto y la joven impactó violentamente contra el suelo, siendo trasladada de urgencia a una clínica.

El abuelo de la uniformada, visiblemente afectado, denunció que los instructores no asumieron su responsabilidad ni brindaron auxilio inmediato:“Tienen que darse la responsabilidad como instructores. Mi nieta fue instruida por ellos y ahora quieren desconocerlo. No me está gustando lo que están haciendo”.

Asimismo, acusó que incluso se impidió que la madre de la sargento ingresara para socorrerla: “En el video que grabó su propia madre se ve cómo cae. La gente les pedía ayuda, pero no dejaron que nadie entre, ni siquiera su mamá para auxiliarla. Eso no puede ser, yo hago responsables a todos ellos”.

Hasta el momento, el Ejército no ha emitido un pronunciamiento oficial. La familia exige una investigación profunda y que se determine si hubo negligencia en los protocolos de seguridad y en la atención inmediata tras el accidente.

