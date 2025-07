Sargento Eva Mendoza es instructora de paracaidismo y este no era su primer salto

Un trágico accidente dejó en estado crítico a la sargento segundo Eva Mendoza, instructora de paracaidismo de las Fuerzas Armadas, quien permanece en terapia intensiva luego de caer durante una práctica en el Valle Alto de Cochabamba, San Benito.

La joven militar, reconocida por su disciplina y por formar a nuevos paracaidistas, fue trasladada de urgencia primero a un hospital en Punata, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimada. Posteriormente fue derivada al Hospital Belga, donde continúa en coma, según confirmaron sus familiares.

Desde las puertas de Cossmil, su abuelo expresó su indignación y desesperación: “Estamos muy preocupados, mi nieta sigue en estado de coma y ni siquiera nos dejan verla. Ella estaba cumpliendo funciones, no era una actividad particular como dicen. Paga su seguro cada mes, pero no quieren cubrir todos los gastos”, denunció.

El familiar también acusó a las autoridades militares de presionar a la familia para firmar documentos sin aclarar si asumirán la cobertura total de la atención médica: “Quieren que firmemos papeles, pero primero tienen que comprometerse a cubrir los costos. No vamos a firmar nada hasta que eso quede claro”, afirmó.

La sargento Eva Patzi Mendoza, conocida por su vocación de servicio y su pasión por el paracaidismo militar, permanece luchando por su vida mientras su familia exige respuestas y apoyo real para la mujer que dedicó su carrera a instruir.

