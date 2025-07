VIDEO: ¡Impactante! Sargento militar resulta herida tras realizar un salto de paracaidismo en San Benito

Un aparatoso accidente aéreo se registró la mañana de este lunes en San Benito, Valle Alto (Cochabamba), durante un curso de paracaidismo organizado por militares del Centro de Instrucción de Tropas Especiales (CITE).

Según testigos, una mujer con grado de sargento, realizó el salto bajo la técnica denominada “salto librista” –modalidad en la que el paracaidista realiza maniobras por su cuenta antes de abrir el paracaídas– participó del ejercicio pese a no ser parte oficial del curso. La uniformada habría saltado desde una avioneta blanca particular y no desde las aeronaves militares destinadas a la instrucción.

VIDEO: ¡Impactante! Sargento resulta herida en salto de paracaidista en San Benito. Foto: Captura de pantalla

El video grabado por un asistente muestra el momento del descenso y el posterior impacto que dejó a la mujer gravemente herida, de inmediato, fue evacuada a un centro médico cercano, donde permanece bajo observación.

A diferencia del salto tándem, donde un instructor controla el paracaídas y la seguridad del vuelo, el salto libre implica que el paracaidista asuma por completo la apertura y maniobras en el aire, lo que aumenta el riesgo si no se siguen los protocolos.

Las autoridades aún no han emitido un reporte oficial sobre lo sucedido. Se espera que en las próximas horas se brinde información sobre el estado de salud de la sargento y las causas exactas del accidente.

Imágenes sensibles:

