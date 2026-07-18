Último: Juan José Zúñiga deja el penal de San Pedro

El excomandante del Ejército Juan José Zúñiga abandonó el penal de San Pedro, en La Paz, y fue trasladado al domicilio donde cumplirá detención domiciliaria mientras continúa el proceso judicial en su contra.

La salida se produjo por la puerta principal del recinto penitenciario, en medio de un operativo de seguridad instalado en inmediaciones del penal.

Breve declaración

Antes de abandonar el penal, Zúñiga dio una breve declaración en la que afirmó que “se había hecho justicia”, luego de haber permanecido recluido en el penal de El Abra, en Cochabamba, y posteriormente en San Pedro.

Cumplirá detención domiciliaria

Zúñiga se dirigió a un domicilio fijado en la ciudad de La Paz, donde deberá permanecer bajo detención domiciliaria, conforme a la determinación judicial.

La medida se ejecuta después de que el tribunal emitiera el mandamiento correspondiente y se cumplieran los requisitos exigidos, entre ellos el pago de la fianza y otros trámites administrativos.

El juicio continuará

Aunque Zúñiga dejó el recinto penitenciario, el proceso judicial en su contra continuará. El juicio ingresó en cuarto intermedio y será retomado en el mes de agosto.

Desde ahora, el excomandante ya no permanecerá en un penal, sino bajo medidas sustitutivas mientras se desarrolla el proceso.

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