Reportan leve aumento de infecciones respiratorias y piden vacunarse

El Hospital del Niño reportó un leve incremento en las atenciones por infecciones respiratorias, principalmente resfríos, debido a las bajas temperaturas que se registran en la ciudad de La Paz.

El director del nosocomio, Dr. Alfredo Mendoza, informó que las consultas externas y emergencias por enfermedades respiratorias aumentaron aproximadamente un 10% en comparación con la semana precedente.

“Ha tenido un incremento de aproximadamente un 10% respecto a la semana precedente en la parte de consulta externa y emergencias de infecciones respiratorias”, explicó.

Piden vacunar contra la influenza

Aunque el porcentaje es menor en comparación con otros años, Mendoza recomendó a los padres de familia priorizar la vacunación contra la influenza, especialmente en niños.

El médico recordó que la vacuna contra la influenza se modifica cada año, por lo que debe aplicarse nuevamente en cada gestión.

“La vacuna para la influenza se modifica cada año, por lo tanto, nuevamente la recomendación es que se vacune en el mes de marzo o abril a todo niño”, señaló.

Protección no es inmediata

Mendoza explicó que la vacuna no genera protección inmediata, ya que el organismo necesita un tiempo para desarrollar respuesta inmunológica.

“Es oportuna siempre cualquier vacunación, pero hay que recordar que en el caso de la influenza la vacuna recién alcanza una acción protectora al mes”, indicó.

Vacunas disponibles en centros de salud

Las autoridades de salud informaron que la vacuna contra la influenza está disponible en los centros de salud de La Paz.

Desde la Unidad de Atención Médica Auxiliar se invitó a la población a acudir a los puntos de vacunación, tomando en cuenta que las bajas temperaturas continuarán en la ciudad.

En promedio, algunos centros reportan alrededor de 20 pacientes por día que acuden para recibir la dosis.

Requisitos para vacunarse

Para acceder a la vacuna, la población debe presentar una fotocopia del carnet de identidad. Además, se recomienda que la persona no esté cursando un cuadro de resfrío, fiebre o alguna enfermedad crónica activa al momento de la aplicación.

En el caso del Auxilio 167, la atención se realiza de 08:00 a 20:00. También se informó que, en casos necesarios por motivos laborales, el personal puede atender fuera de ese horario si el paciente acude al lugar.

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