Incendio deja a una madre y sus seis hijos sin hogar en El Alto; piden ayuda solidaria

Una madre y sus seis hijos quedaron en la calle luego de que un incendio consumiera su vivienda en la zona Cupilupaca de El Alto. El siniestro, registrado la noche del jueves, habría sido provocado por una vela que utilizaban para iluminar la casa tras el corte del suministro eléctrico.

Un descuido que les costó todo

Según el relato de la familia, no contaban con energía porque el servicio había sido suspendido por falta de pago. Mientras los niños realizaban sus tareas escolares y la familia descansaba, la vela cayó sobre prendas de vestir y las llamas se propagaron rápidamente.

“Mi casa se me ha quemado vivo en El Alto. Estoy pidiendo ayuda, por favor”, expresó entre lágrimas la madre de familia, Nelly, quien perdió todas sus pertenencias.

El hijo mayor logró sacar a sus familiares de la vivienda, aunque sufrió quemaduras al intentar controlar el fuego. Además, dos menores resultaron con lesiones leves en las piernas y dos perros murieron durante el incendio.

“Ya no tenemos nada, nuestros platos, la ropa, las camas, todo se ha quemado”, relató la afectada.

Piden ayuda después de perder su casa y pertenencias

Vecinos acudieron con baldes de agua para sofocar las llamas hasta la llegada de Bomberos, que logró controlar el incendio y evitó que una garrafa de gas explotara.

La familia, integrada por una madre vendedora ambulante y seis hijos de 16, 14, 11, 9 años, una niña y una bebé de siete meses, perdió ropa, útiles escolares, muebles, camas, colchones, electrodomésticos y alimentos.

“No tengo nada. Por favor, que me ayuden, mis hijos no tienen nada”, pidió la madre.

Los familiares y vecinos solicitaron apoyo solidario con ropa, alimentos, útiles escolares, colchones, catres y otros enseres para que la familia pueda rehacer su vida tras la tragedia.

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