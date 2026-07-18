Felcc investiga ataque armado a pareja en el Trópico: el varón tiene antecedentes por narcotráfico

Una pareja fue víctima de un violento intento de homicidio y presunto secuestro en la localidad de Isarzama, municipio de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba. Tras el ataque, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) reveló un dato clave: el hombre herido cuenta con antecedentes penales por la Ley 1008 (narcotráfico), lo que abre nuevas hipótesis sobre los móviles del hecho.

El ataque: Emboscada y forcejeo en Isarzama

De acuerdo con el informe brindado por el Comandante Regional del Trópico, el hecho se registró cuando las víctimas —una mujer de 27 años y un hombre de 32— se transportaban a bordo de su camioneta. En ese momento, fueron interceptados por una vagoneta Toyota tipo Noah, de la cual descendieron entre 5 y 6 sujetos encapuchados y fuertemente armados.

Los delincuentes intentaron hacer bajar a la pareja con la presunta intención de secuestrarlos o robarles el motorizado. Al resistirse, las víctimas comenzaron a pedir auxilio a gritos, lo que alarmó a los comunarios de la zona. Ante el riesgo de ser descubiertos, los encapuchados abrieron fuego a quemarropa antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

El informe médico y los impactos de bala

El director de la Felcc, Erick Peralta, detalló el estado de salud de los afectados, quienes se encuentran internados en un centro médico hospitalario:

El varón (32 años): Recibió dos impactos de bala , uno en el abdomen y otro en la pierna, ambos con orificio de entrada y salida.

La mujer (27 años): Presenta una herida por proyectil de arma de fuego en el brazo.

Nexos con el narcotráfico y "pacto de silencio" en la zona

El giro principal de la investigación radica en el historial de la víctima masculina. El director de la Felcc confirmó el vínculo con sustancias controladas:

"Una de las primeras indagaciones que se ha hecho es de que el varón cuenta con antecedentes por la Ley 1008", informó Peralta.

Asimismo, la autoridad policial lamentó la falta de cooperación de los vivientes del sector, señalando que existe una notoria negativa por parte de la gente del lugar para brindar testimonios o detalles de lo ocurrido. Pese a este obstáculo, personal de laboratorio y de la FELCC se desplazó a la escena para colectar los casquillos y buscar indicios materiales.

Inmediatamente después de conocerse el crimen, la Policía Boliviana activó el "Plan Z" en todo el Trópico de Cochabamba, ejecutando intensos operativos de tranca y rastrillaje para dar con el paradero de los seis implicados y la vagoneta Noah. Las autoridades aseguran que no descartan ninguna hipótesis, incluido un posible ajuste de cuentas.

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