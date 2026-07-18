Tragedia en El Alto: tres trabajadores mueren aplastados

Tres hombres perdieron la vida la tarde de este viernes al interior de una empresa importadora ubicada en la ciudad de El Alto, luego de ser presuntamente aplastados por material de acero. Las víctimas tenían 27, 33 y 53 años.

Tras el accidente, los afectados fueron evacuados hasta la clínica Fides; sin embargo, ingresaron sin vida al centro médico.

Familiares llegaron al lugar

Luego de conocerse el hecho, familiares de los fallecidos llegaron hasta el centro médico y rechazaron inicialmente que los cuerpos fueran trasladados a la morgue para los procedimientos legales correspondientes.

Ante esta situación, la Policía solicitó apoyo de otras unidades para restablecer el orden y concretar el traslado de los cadáveres.

FELCC abre investigación

Con el refuerzo policial, las autoridades lograron trasladar los cuerpos para que se practiquen los exámenes forenses correspondientes.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició las investigaciones para establecer qué provocó el accidente y determinar si existieron fallas en las condiciones de seguridad o posibles responsabilidades.

Aún no hay informe oficial

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre las causas del hecho. Las diligencias continúan para esclarecer las circunstancias en las que murieron las tres personas.

Mira la programación en Red Uno Play