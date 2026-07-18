¿Te llamaron para estafarte? Así puedes bloquear el número y el celular

Las llamadas sospechosas, los falsos premios, la suplantación de identidad y los mensajes que solicitan transferencias de dinero continúan poniendo en riesgo a los usuarios de telefonía móvil.

Ante estos casos, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) cuenta con la plataforma oficial “Bloquea la Estafa”, mediante la cual se pueden reportar llamadas, mensajes de WhatsApp, SMS y otras comunicaciones presuntamente fraudulentas realizadas dentro del territorio boliviano.

Los usuarios también pueden solicitar orientación mediante la línea gratuita 800 10 6000 o a través del WhatsApp de la ATT 71533208. Asimismo, las denuncias pueden presentarse ante cualquier operador de telefonía móvil, de manera presencial o no presencial.

¿QUÉ DATOS DEBES PRESENTAR?

Para registrar la denuncia, la plataforma solicita información personal y detalles del supuesto fraude. La persona denunciante deberá proporcionar:

El número de celular que recibió la llamada o el mensaje.

Hasta tres números telefónicos denunciados , incluyendo aquellos desde los que se originó la comunicación o que fueron mencionados durante el engaño.

, incluyendo aquellos desde los que se originó la comunicación o que fueron mencionados durante el engaño. La fecha y hora aproximadas del hecho.

Una descripción detallada de lo ocurrido.

Pruebas que respalden la denuncia, como capturas de pantalla, registros de llamadas, mensajes, comprobantes de transferencias u otra evidencia disponible.

Fotografías del anverso y reverso de la cédula de identidad.

Una fotografía de la persona denunciante sosteniendo su carnet de identidad.

Para completar el procedimiento digital, es necesario utilizar un dispositivo con cámara, debido a que la plataforma solicita verificar la identidad de la persona que presenta el reporte.

¿EL BLOQUEO ES INMEDIATO?

La presentación de la denuncia no implica el bloqueo automático del número reportado. Primero, los antecedentes y las pruebas deben ser analizados para determinar si el caso es procedente.

Cuando la denuncia es aceptada, se ejecuta inmediatamente el corte del servicio de las líneas telefónicas identificadas y el bloqueo del IMEI, código que identifica al equipo móvil utilizado en el supuesto fraude.

Al finalizar el formulario, el sistema genera un código que permite hacer seguimiento al caso. Según la información publicada en la plataforma, el usuario recibirá una respuesta en un plazo de hasta dos días, mediante SMS, llamada telefónica, correo electrónico u otro canal seleccionado.

EL TRÁMITE NO DEVUELVE EL DINERO

La ATT aclara que este procedimiento busca impedir que las líneas y los equipos vinculados con actividades fraudulentas continúen siendo utilizados. Sin embargo, la denuncia presentada en “Bloquea la Estafa” no contempla la recuperación del dinero transferido o sustraído.

Cuando existe una pérdida económica, la víctima también debe acudir a las autoridades competentes, debido a que la investigación del delito y la eventual devolución del dinero corresponden a la vía penal.

La ATT informó en abril de 2026 que la plataforma ya había recibido 16.821 denuncias y gestionado la suspensión de 13.516 equipos identificados mediante su IMEI, además del corte de 10.846 líneas móviles relacionadas con posibles actividades fraudulentas.

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