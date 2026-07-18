Gobernación cruceña emite alerta roja por vientos de hasta 120 km/h; estas son las zonas de riesgo

La Gobernación de Santa Cruz difundió información urgente mediante sus redes sociales oficiales para alertar a la población sobre las condiciones climáticas actuales. Las autoridades declararon alerta roja debido a la presencia de vientos moderados a temporalmente fuertes en el departamento.

Zonas afectadas y dirección del viento

La información detalla que los vientos tienen una dirección específica desde el noroeste, alcanzando velocidades de 90 a 120 km/h. El reporte oficial identifica con precisión las siguientes zonas con posibles riesgos:

Provincias del norte y oeste: Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara y Obispo Santistevan.

Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara y Obispo Santistevan. Provincias del este y sur: Oeste de Chiquitos, Sur de Guarayos, Sur de Ñuflo de Chávez y Centro de Cordillera.

Vigencia del reporte y contacto

Las fechas de vigencia establecidas para este aviso comprenden desde el viernes 17 al sábado 18 de julio del 2026. Ante cualquier situación de emergencia provocada por este fenómeno, las autoridades habilitaron una línea gratuita de atención: 800-148139.

Foto: Facebook Gobernación de Santa Cruz.

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