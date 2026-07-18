Gobernación cruceña emite alerta roja por vientos de hasta 120 km/h; estas son las zonas de riesgo

El Gobierno Autónomo Departamental activó los protocolos de seguridad ante el riesgo inminente de daños materiales y personales.
17/07/2026 21:23
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La Gobernación de Santa Cruz difundió información urgente mediante sus redes sociales oficiales para alertar a la población sobre las condiciones climáticas actuales. Las autoridades declararon alerta roja debido a la presencia de vientos moderados a temporalmente fuertes en el departamento.
Zonas afectadas y dirección del viento
La información detalla que los vientos tienen una dirección específica desde el noroeste, alcanzando velocidades de 90 a 120 km/h. El reporte oficial identifica con precisión las siguientes zonas con posibles riesgos:
Vigencia del reporte y contacto
Las fechas de vigencia establecidas para este aviso comprenden desde el viernes 17 al sábado 18 de julio del 2026. Ante cualquier situación de emergencia provocada por este fenómeno, las autoridades habilitaron una línea gratuita de atención: 800-148139.
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