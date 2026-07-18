Gremiales anuncian reunión con el Gobierno para la próxima semana

La Confederación de Gremiales anunció desde Santa Cruz que sostendrá reuniones con el Gobierno nacional para plantear soluciones a la situación del sector. El ejecutivo nacional, César Gonzáles, adelantó que exigirán créditos blandos equitativos y un plan tras haber soportado los perjuicios de 53 días de bloqueos.

En los próximos encuentros, el sector demandará reducir el aparato estatal retirando a 20 de cada 100 funcionarios administrativos de las instituciones públicas.

"De esa manera se va a poder invertir más y gastar menos", argumentó Gonzáles, señalando que esta medida ahorraría entre 7.000 y 11.000 millones de bolivianos.

Renovación del gabinete y crisis de divisas

Con miras al 6 de agosto, los comerciantes solicitarán formalmente al presidente del Estado que posesione un "gabinete de lujo" que conozca el territorio. Asimismo, plantearán impulsar con urgencia las exportaciones de todo tamaño para contrarrestar de forma inmediata la constante y preocupante subida del dólar.

El cronograma de diálogo se desarrollará en La Paz los días martes y jueves con el Viceministerio de Política Tributaria y la Aduana Nacional. Los gremiales buscarán frenar la sobrevaloración de mercancías importadas y reducir el Impuesto al Consumo Específico (ICE) para evitar el encarecimiento de los productos, de acuerdo a lo que indicaron.

Política exterior y tratados comerciales

Finalmente, los representantes alistan una mesa de trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir que las embajadas abran mercados exteriores competitivos. Criticaron que Bolivia solo posea entre cuatro y cinco tratados internacionales vigentes frente a los 28 que tiene Perú, lo que indican que encarece los costos.

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