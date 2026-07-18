Fuertes vientos causan estragos y mantienen en alerta a Santa Cruz

Los fuertes vientos que afectan a Santa Cruz de la Sierra continúan causando emergencias. Este viernes, un árbol cayó sobre un vehículo que circulaba por la avenida Alemania, entre el cuarto y quinto anillo, provocando importantes daños materiales. Afortunadamente, el hecho no dejó personas heridas.

Según informó personal que trabajaba en el lugar, la caída del árbol ocurrió a raiz de las intensas ráfagas de viento registradas durante la jornada. "No hay ninguna persona afectada, solamente daños materiales al vehículo", señalaron.

Desde la Secretaría Municipal de Emergencias indicaron que, desde la emisión de la alerta naranja el pasado 15 de julio, se atendieron alrededor de 25 emergencias relacionadas con los fuertes vientos, cuyas ráfagas alcanzaron entre 87 y 90 kilómetros por hora.

Las principales intervenciones corresponden a la caída de árboles sobre vías públicas y viviendas, en los distritos 5, 6, 9 y 12.

Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas persistirán durante el fin de semana, por lo que recomendaron a la población evitar estacionar vehículos debajo de árboles, pasacalles o letreros de gran tamaño, debido al riesgo de desprendimientos.

"Las ráfagas de viento van a continuar durante este fin de semana. Pedimos a la población no parquear cerca de árboles o estructuras que puedan caer y poner en riesgo a las personas", indicó el secretario municipal de Seguridad ciudadana, Pablo Viruez.

Asimismo, recordaron que está prohibido realizar quemas o fogatas mientras persistan estas condiciones, ya que el viento puede favorecer la propagación de incendios forestales y de interfase.

La Alcaldía mantiene activado su plan de contingencia y recordó que cualquier emergencia puede ser reportada al número gratuito 80012-5050, habilitado para atender caídas de árboles, incendios y otras situaciones derivadas del temporal.

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