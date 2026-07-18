Inteligencia artificial y liderazgo marcaron el cierre de Exma Bolivia 2026

Con la participación de reconocidos conferencistas internacionales, Exma Bolivia 2026 concluyó en Santa Cruz consolidándose como uno de los encuentros de marketing, innovación y negocios más importantes de la región.

Durante las dos jornadas, los especialistas compartieron experiencias y estrategias sobre liderazgo, comunicación, inteligencia artificial y transformación empresarial, haciendo énfasis en que la tecnología debe servir para fortalecer el vínculo con las personas.

Ronan Mazzees destacó que, en medio de los avances tecnológicos y los desafíos económicos, las empresas no deben perder de vista el factor humano.

"Tenemos que regresar al humano, porque alejarnos del humano nos hace perder relevancia en los mercados. Si volvemos a poner a las personas en el centro, volvemos también al crecimiento", señaló durante su conferencia.

El especialista explicó que las organizaciones deben pensar en tres actores fundamentales: los colaboradores, los consumidores y los inversionistas.

Otra de las conferencias estuvo a cargo de Steph Daguer, entrenadora internacional en comunicación, quien remarcó la importancia de desarrollar esta habilidad para destacar profesionalmente. "Si no sabes comunicar lo que vales, vales madre. Así que entrena tu comunicación", expresó ante los asistentes.

Por su parte, otros conferencistas coincidieron en que la inteligencia artificial representa una oportunidad para potenciar tanto el desarrollo profesional como el crecimiento de las empresas, siempre que se utilice como una herramienta complementaria y no como un reemplazo del talento humano.

Los invitados internacionales también resaltaron la calidez del público boliviano y el interés de los asistentes por adquirir nuevos conocimientos.

La edición 2026 reunió a miles de participantes entre empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes, quienes asistieron a conferencias y actividades enfocadas en las principales tendencias del marketing, la comunicación, el liderazgo y la transformación digital.

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