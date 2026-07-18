El hecho ocurrió en la localidad de Sijllani, donde un motociclista perdió la vida luego de colisionar contra un bus que circulaba con destino a la ciudad de Sucre. La Policía inició las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.

Un motociclista perdió la vida tras protagonizar un accidente de tránsito en la carretera Betanzos–Sucre, a la altura de la localidad de Sijllani, en el departamento de Potosí.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho fue atendido luego de una llamada telefónica realizada por transeúntes, quienes alertaron sobre una colisión en la mencionada vía. Personal policial se trasladó hasta el lugar para verificar el accidente.

En la escena se encontró una motocicleta de color negro, conducida por Rubén Fernández Quispe, y un bus de color negro combinado, al mando de Juan José Peñaranda Mamani, con licencia de conducir categoría ‘C’.

Según las primeras investigaciones, el motociclista circulaba por un camino de tierra perteneciente al municipio de Kellu Ckochas y, al ingresar a la carretera asfaltada, aparentemente no habría advertido la presencia del bus que transitaba por su carril con dirección a Sucre.

Producto de esta maniobra, la motocicleta impactó contra la parte posterior del bus, ocasionando lesiones de gravedad al conductor del motorizado de dos ruedas.

Tras el accidente, Rubén Fernández Quispe fue evacuado hasta la morgue del centro de salud Roberto Loayza de Betanzos, donde se confirmó su fallecimiento.

El hecho también dejó daños materiales de consideración en ambos vehículos involucrados.

La Policía realizó la prueba de alcoholemia al conductor del bus, Juan José P.M., cuyo resultado fue de 0,00 mg/l, dando negativo para consumo de alcohol.

El caso continúa en proceso de investigación y fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

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