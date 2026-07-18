La Dirección Departamental de Educación determinó que 19 distritos educativos volverán a las aulas este lunes 20 de julio de 2026, mientras que otros 24 distritos ampliarán las vacaciones de invierno durante una semana más y reiniciarán actividades el lunes 27 de julio.

La decisión fue asumida después de analizar los reportes epidemiológicos, las condiciones climatológicas y la información proporcionada por los centros de salud. También se consideraron las reuniones sostenidas con madres, padres de familia y otros representantes de la comunidad educativa.

¿QUÉ DISTRITOS VUELVEN ESTE LUNES 20 DE JULIO?

Los siguientes 19 distritos educativos retomarán las actividades escolares:

Tacopaya

Arque

Bolívar

Independencia

Morochata

Tapacarí

Chimoré

Entre Ríos

Shinahota

Villa Tunari

Puerto Villarroel

Pocona

Totora

Pojo

Vila Vila

Villa Anzaldo

Tiraque

Vacas

Mizque

En estos distritos, la conclusión de las actividades curriculares se mantiene prevista para el 2 de diciembre de 2026.

¿DÓNDE SE AMPLÍAN LAS VACACIONES?

Los siguientes 24 distritos educativos continuarán con el descanso pedagógico y volverán a clases el lunes 27 de julio:

Aiquile

Omereque

Pasorapa

Colomi

Cochabamba 1

Cochabamba 2

Quillacollo

Sacaba

Colcapirhua

Tiquipaya

Sipe Sipe

Vinto

Capinota

Sacabamba

Punata

Arani

Arbieto

Cliza

San Benito

Tarata

Toco

Santiváñez

Tolata

Villa Rivero

Debido a esta ampliación, la gestión educativa en estos distritos concluirá el 9 de diciembre de 2026.

¿POR QUÉ SE AMPLIÓ EL DESCANSO PEDAGÓGICO?

La medida responde principalmente a los casos registrados de herpangina y varicela en diferentes zonas del departamento, además de las bajas temperaturas y las condiciones particulares de cada jurisdicción.

Las autoridades educativas y de salud reforzarán las tareas de prevención, higiene, vigilancia epidemiológica y coordinación, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagios entre los estudiantes.

Las familias deberán permanecer atentas y evitar enviar a clases a niñas, niños o adolescentes que presenten fiebre, malestar general, lesiones o ampollas en la piel, así como molestias o lesiones en la boca y la garganta.

La varicela suele producir fiebre, malestar y una erupción que evoluciona hacia ampollas llenas de líquido. Ante síntomas compatibles, se recomienda informar a la unidad educativa y acudir a un centro de salud para recibir orientación profesional.

LOS HORARIOS PODRÁN VARIAR

Al momento del retorno, cada Dirección Distrital Educativa establecerá los horarios de ingreso de acuerdo con la situación epidemiológica, las condiciones climáticas y las características de su jurisdicción.

Por ello, las familias deben mantenerse atentas a los comunicados de cada unidad educativa y verificar a qué distrito pertenece el establecimiento antes de preparar el regreso a clases.

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