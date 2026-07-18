¡Tu proyecto podría recibir hasta $us 40.000! Conoce cómo postular

Una idea puede convertirse en una oportunidad de crecimiento para toda una comunidad. La Embajada de Estados Unidos en Bolivia recordó que continúa abierta su convocatoria para el Programa Anual de Financiamiento de Pequeños Proyectos 2026.

La iniciativa busca apoyar propuestas innovadoras que promuevan el intercambio cultural, educativo, social y económico, además de fortalecer la cooperación y el entendimiento entre Bolivia y Estados Unidos.

La convocatoria está dirigida principalmente a organizaciones, instituciones, fundaciones y actores de la sociedad civil que cuenten con proyectos capaces de producir un impacto positivo en sus comunidades.

Entre las propuestas que pueden ser consideradas se encuentran talleres culturales, programas educativos, intercambios académicos, actividades de capacitación, iniciativas de participación ciudadana y otros proyectos orientados a crear oportunidades y espacios de inclusión.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la representación diplomática, los proyectos seleccionados podrán acceder a un financiamiento de hasta 40.000 dólares.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE POSTULAR?

Las organizaciones interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 15 de agosto de 2026. La Embajada recomendó revisar con anticipación las condiciones, preparar la documentación requerida y evitar dejar el registro para los últimos días.

Los requisitos, formularios y detalles de la convocatoria se encuentran disponibles gratuitamente en la sección oficial de oportunidades de financiamiento de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

La postulación no garantiza la obtención de los recursos, debido a que las propuestas serán sometidas a un proceso de revisión y selección. Por ello, es importante presentar objetivos claros, actividades realizables, un presupuesto coherente y resultados que puedan ser medidos.

Esta convocatoria no debe confundirse con un préstamo personal o un crédito para gastos particulares. Está destinada a financiar proyectos organizados que estén alineados con los objetivos establecidos por el programa.

¿QUÉ DEBERÍA TENER UNA PROPUESTA?

Antes de postular, los interesados deberían definir claramente:

El problema o necesidad que buscan atender.

La población que se beneficiará con el proyecto.

Las actividades que se realizarán.

Los resultados que se esperan alcanzar.

El presupuesto necesario para ejecutar la propuesta.

La forma en la que el proyecto fortalecerá los vínculos entre Bolivia y Estados Unidos.

La Embajada invitó a las organizaciones bolivianas a no dejar pasar esta oportunidad y presentar iniciativas creativas, sostenibles y capaces de generar cambios positivos.

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