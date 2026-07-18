Dos días dentro del camión: transportistas esperan diésel en Cochabamba

Las estaciones de servicio en Cochabamba continúan registrando largas filas de vehículos pesados debido al desabastecimiento de diésel que afecta a varios departamentos del país. Ante esta situación, los transportistas se ven obligados a pernoctar en las calles entre uno y dos días enteros para poder abastecerse del carburante.

Los conductores atrapados en las esperas manifiestan una profunda preocupación debido a que la inactividad les provoca grandes pérdidas de dinero, tiempo y contratos de trabajo. Pese a las dificultades, solo unos pocos logran llegar finalmente a los surtidores para cargar combustible y reanudar sus viajes programados.

Muchos de los transportistas afectados operan rutas clave que conectan los mercados nacionales con destinos internacionales como Perú y Chile. Actualmente, el sector permanece paralizado en las filas viales, esperando una pronta solución que normalice la distribución de carburantes y reactive el comercio.

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