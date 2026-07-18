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Educación

Lista completa: qué distritos vuelven el 20 y cuáles el 27 de julio en La Paz

La Dirección Departamental de Educación estableció un retorno diferenciado: 27 distritos educativos retomarán las actividades el lunes 20 de julio, mientras que otros 48 continuarán con el descanso pedagógico durante una semana más.

Red Uno de Bolivia

18/07/2026 10:40

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¡Atención, familias de La Paz! El retorno a clases será diferenciado. Imagen de archivo RR.SS.
La Paz, Bolivia

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¡Atención, madres, padres y estudiantes! El retorno a clases no será igual en todo el departamento de La Paz.

La Dirección Departamental de Educación determinó que 27 distritos educativos volverán a las aulas este lunes 20 de julio de 2026, mientras que 48 distritos ampliarán el descanso pedagógico y reiniciarán las actividades el lunes 27 de julio. En total, el calendario diferenciado alcanza a los 75 distritos educativos del departamento.

La decisión fue asumida después de evaluar las condiciones epidemiológicas, climáticas y territoriales de cada región, con el objetivo de precautelar la salud y el bienestar de las y los estudiantes.

La disposición comprende a los subsistemas de Educación Regular y Educación Especial, tomando en cuenta la situación específica de cada distrito.

¿QUÉ DISTRITOS VUELVEN ESTE LUNES 20 DE JULIO?

Los siguientes 27 distritos retomarán las actividades curriculares:

  • Aucapata
  • Ayata
  • Chuma
  • Combaya
  • Luribay
  • Mecapaca
  • Palca
  • Pelechuco
  • Sapahaqui
  • Tacacoma–Quiabaya
  • Apolo
  • Cajuata–Licoma Pampa
  • Caranavi
  • Chulumani
  • Coripata
  • Coroico
  • Guanay
  • Irupana
  • Ixiamas
  • La Asunta
  • Mapiri
  • Palos Blancos
  • San Buenaventura
  • Sorata
  • Teoponte
  • Tipuani
  • Yanacachi

Estos distritos concluirán las actividades curriculares el 2 de diciembre de 2026, de acuerdo con el calendario ajustado.

¿QUÉ DISTRITOS AMPLÍAN LAS VACACIONES?

Los siguientes 48 distritos continuarán con el descanso pedagógico y regresarán a clases el lunes 27 de julio:

  • Achacachi
  • Ancoraimes
  • Ayo Ayo
  • Batallas
  • Calacoto
  • Calamarca
  • Caquiaviri–Nazacara de Pacajes
  • Charaña
  • Colquencha–Collana
  • Comanche
  • Copacabana
  • Corocoro–Waldo Ballivián
  • Desaguadero
  • El Alto 1
  • El Alto 2
  • El Alto 3
  • Guaqui
  • Huarina
  • Jesús de Machaca
  • Laja
  • Papel Pampa
  • Patacamaya
  • Pucarani
  • Puerto Acosta
  • Puerto Carabuco
  • Puerto Pérez
  • San Pedro de Curahuara–Chacarilla
  • San Pedro de Tiquina–Tito Yupanqui
  • Santiago de Callapa
  • Santiago de Machaca–Catacora
  • Santiago de Huata
  • Sica Sica
  • Tiawanacu
  • Umala
  • Viacha
  • La Paz 1
  • La Paz 2
  • La Paz 3
  • Cairoma
  • Charazani–Curva
  • Colquiri
  • Ichoca
  • Yaco–Malla
  • Inquisivi
  • Achocalla
  • Quime
  • San Andrés de Machaca
  • Moco Moco

El Ministerio de Educación confirmó específicamente que las ciudades de La Paz y El Alto ampliarán el descanso pedagógico durante una semana y reiniciarán las clases el 27 de julio.

Debido al ajuste, estos distritos concluirán las actividades curriculares el 9 de diciembre de 2026.

¿POR QUÉ SE AMPLIARON LAS VACACIONES?

La determinación fue asumida tras analizar los reportes epidemiológicos y las condiciones climáticas registradas en el departamento.

También se consideró la información relacionada con las bajas temperaturas y la sensación térmica, además de las recomendaciones emitidas durante las reuniones con autoridades y representantes de la comunidad educativa.

El descanso pedagógico había comenzado el 6 de julio y, desde un principio, las autoridades anticiparon que la fecha de retorno estaría sujeta a una evaluación sanitaria y climática.

Por ello, las familias deben verificar cuidadosamente a qué distrito pertenece su unidad educativa y evitar confusiones antes de preparar el retorno a clases.

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