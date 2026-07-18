Lista completa: qué distritos vuelven el 20 y cuáles el 27 de julio en La Paz

La Dirección Departamental de Educación estableció un retorno diferenciado: 27 distritos educativos retomarán las actividades el lunes 20 de julio, mientras que otros 48 continuarán con el descanso pedagógico durante una semana más.
18/07/2026 10:40
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¡Atención, madres, padres y estudiantes! El retorno a clases no será igual en todo el departamento de La Paz.
La Dirección Departamental de Educación determinó que 27 distritos educativos volverán a las aulas este lunes 20 de julio de 2026, mientras que 48 distritos ampliarán el descanso pedagógico y reiniciarán las actividades el lunes 27 de julio. En total, el calendario diferenciado alcanza a los 75 distritos educativos del departamento.
La decisión fue asumida después de evaluar las condiciones epidemiológicas, climáticas y territoriales de cada región, con el objetivo de precautelar la salud y el bienestar de las y los estudiantes.
La disposición comprende a los subsistemas de Educación Regular y Educación Especial, tomando en cuenta la situación específica de cada distrito.
¿QUÉ DISTRITOS VUELVEN ESTE LUNES 20 DE JULIO?
Los siguientes 27 distritos retomarán las actividades curriculares:
Estos distritos concluirán las actividades curriculares el 2 de diciembre de 2026, de acuerdo con el calendario ajustado.
¿QUÉ DISTRITOS AMPLÍAN LAS VACACIONES?
Los siguientes 48 distritos continuarán con el descanso pedagógico y regresarán a clases el lunes 27 de julio:
El Ministerio de Educación confirmó específicamente que las ciudades de La Paz y El Alto ampliarán el descanso pedagógico durante una semana y reiniciarán las clases el 27 de julio.
Debido al ajuste, estos distritos concluirán las actividades curriculares el 9 de diciembre de 2026.
¿POR QUÉ SE AMPLIARON LAS VACACIONES?
La determinación fue asumida tras analizar los reportes epidemiológicos y las condiciones climáticas registradas en el departamento.
También se consideró la información relacionada con las bajas temperaturas y la sensación térmica, además de las recomendaciones emitidas durante las reuniones con autoridades y representantes de la comunidad educativa.
El descanso pedagógico había comenzado el 6 de julio y, desde un principio, las autoridades anticiparon que la fecha de retorno estaría sujeta a una evaluación sanitaria y climática.
Por ello, las familias deben verificar cuidadosamente a qué distrito pertenece su unidad educativa y evitar confusiones antes de preparar el retorno a clases.
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