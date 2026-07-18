Lista completa: qué distritos vuelven el 20 y cuáles el 27 de julio en La Paz

¡Atención, madres, padres y estudiantes! El retorno a clases no será igual en todo el departamento de La Paz.

La Dirección Departamental de Educación determinó que 27 distritos educativos volverán a las aulas este lunes 20 de julio de 2026, mientras que 48 distritos ampliarán el descanso pedagógico y reiniciarán las actividades el lunes 27 de julio. En total, el calendario diferenciado alcanza a los 75 distritos educativos del departamento.

La decisión fue asumida después de evaluar las condiciones epidemiológicas, climáticas y territoriales de cada región, con el objetivo de precautelar la salud y el bienestar de las y los estudiantes.

La disposición comprende a los subsistemas de Educación Regular y Educación Especial, tomando en cuenta la situación específica de cada distrito.

¿QUÉ DISTRITOS VUELVEN ESTE LUNES 20 DE JULIO?

Los siguientes 27 distritos retomarán las actividades curriculares:

Aucapata

Ayata

Chuma

Combaya

Luribay

Mecapaca

Palca

Pelechuco

Sapahaqui

Tacacoma–Quiabaya

Apolo

Cajuata–Licoma Pampa

Caranavi

Chulumani

Coripata

Coroico

Guanay

Irupana

Ixiamas

La Asunta

Mapiri

Palos Blancos

San Buenaventura

Sorata

Teoponte

Tipuani

Yanacachi

Estos distritos concluirán las actividades curriculares el 2 de diciembre de 2026, de acuerdo con el calendario ajustado.

¿QUÉ DISTRITOS AMPLÍAN LAS VACACIONES?

Los siguientes 48 distritos continuarán con el descanso pedagógico y regresarán a clases el lunes 27 de julio:

Achacachi

Ancoraimes

Ayo Ayo

Batallas

Calacoto

Calamarca

Caquiaviri–Nazacara de Pacajes

Charaña

Colquencha–Collana

Comanche

Copacabana

Corocoro–Waldo Ballivián

Desaguadero

El Alto 1

El Alto 2

El Alto 3

Guaqui

Huarina

Jesús de Machaca

Laja

Papel Pampa

Patacamaya

Pucarani

Puerto Acosta

Puerto Carabuco

Puerto Pérez

San Pedro de Curahuara–Chacarilla

San Pedro de Tiquina–Tito Yupanqui

Santiago de Callapa

Santiago de Machaca–Catacora

Santiago de Huata

Sica Sica

Tiawanacu

Umala

Viacha

La Paz 1

La Paz 2

La Paz 3

Cairoma

Charazani–Curva

Colquiri

Ichoca

Yaco–Malla

Inquisivi

Achocalla

Quime

San Andrés de Machaca

Moco Moco

El Ministerio de Educación confirmó específicamente que las ciudades de La Paz y El Alto ampliarán el descanso pedagógico durante una semana y reiniciarán las clases el 27 de julio.

Debido al ajuste, estos distritos concluirán las actividades curriculares el 9 de diciembre de 2026.

¿POR QUÉ SE AMPLIARON LAS VACACIONES?

La determinación fue asumida tras analizar los reportes epidemiológicos y las condiciones climáticas registradas en el departamento.

También se consideró la información relacionada con las bajas temperaturas y la sensación térmica, además de las recomendaciones emitidas durante las reuniones con autoridades y representantes de la comunidad educativa.

El descanso pedagógico había comenzado el 6 de julio y, desde un principio, las autoridades anticiparon que la fecha de retorno estaría sujeta a una evaluación sanitaria y climática.

Por ello, las familias deben verificar cuidadosamente a qué distrito pertenece su unidad educativa y evitar confusiones antes de preparar el retorno a clases.

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