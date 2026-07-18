Hoy se velan en Cochabamba los restos del teniente de caballería José Raúl Colodro Mercado, quien será trasladado a Tarija para su entierro definitivo. El trágico deceso del instructor del Regimiento de Infantería Victoria ocurrió el viernes durante el acto de clausura del curso básico militar de paracaidismo en San Benito.

Allegados y camaradas llegaron hasta la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército con flores y presentes para ofrecer un último adiós. Tras una misa de cuerpo presente programada al mediodía, la familia llevará los restos a suelo tarijeño para darle cristiana sepultura.

Detalles del accidente

El oficial, de 30 años de edad, perdió la vida al realizar su séptimo salto desde una altura aproximada de 3.000 metros. Ante este lamentable suceso, las autoridades pertinentes ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas de la falla en el salto.

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