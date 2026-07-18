¿Estás de vacaciones en Cochabamba? Estas 11 ferias llenarán de sabor tu fin de semana

¿Llegaste a Cochabamba por vacaciones o todavía no tienes planes para el fin de semana? Prepara el apetito y organiza tu ruta, porque 11 ferias gastronómicas, productivas, culturales y turísticas se desarrollarán en distintos puntos del departamento.

La agenda fue difundida por FeriaMan, iniciativa encabezada por Iván Camacho, quien se ha convertido en un referente local al promocionar actividades gastronómicas y productivas de los municipios cochabambinos.

Las propuestas incluyen comida tradicional, productos agrícolas, artesanías, expresiones culturales y visitas a comunidades que permiten conocer otros paisajes y sabores de la Llajta.

FERIA ABIERTA HASTA EL DOMINGO

1. Feria Frutícola, Gastronómica, Productiva y Turística

Del jueves 16 al domingo 19 de julio

Recinto ferial ubicado al lado del nuevo estadio del municipio de Shinahota.

FERIAS DEL SÁBADO 18 DE JULIO

2. Feria de Invierno y Mercado Cultural

Inicio: 14:00

Avenida Beijing, entre Tadeo Haenke y Topater, ciudad de Cochabamba.

3. Feria del P’ampaku de Cordero Criollo

Comunidad Loko Lokoni, municipio de Sipe Sipe.

Transporte: línea 208 desde Motecato, Sipe Sipe.

4. Expoferia de Camélidos, sus Derivados y Artesanía

Comunidad Viscachas, municipio de Morochata.

Transporte: avenida Santa Cruz y Luis Uría, en Quillacollo.

FERIA DEL SÁBADO Y DOMINGO

5. Feria Productiva, Gastronómica y Cultural

Sábado 18 y domingo 19 de julio

Central Nueva Tacopaya, municipio de Villa Tunari.

La realización de actividades en esta comunidad durante ambas jornadas también fue difundida públicamente en la agenda cultural del fin de semana.

FERIAS DEL DOMINGO 19 DE JULIO

6. Feria Gastronómica Peruana de Platos Marinos

Avenida Santa Bárbara y calle Venezuela, a dos cuadras del mercado Santa Bárbara, en la zona sur de Cochabamba.

7. Feria del Silpancho, Anticucho y Brocheta

Calle Sucre, entre Bolívar e Independencia, al lado del estadio de Sacaba.

8. Feria Productiva y Gastronómica del Conejo Cuy

Plaza principal de El Paso, municipio de Quillacollo.

Transporte: líneas 210 y 106.

9. Feria del Chicharrón y Carnes a la Cruz

Avenida Santa Cruz, Ironcollo, municipio de Quillacollo.

Transporte: micro W, línea 265 o taxi-trufi a Ironcollo.

10. Feria Gastronómica, Productiva y Turística

Comunidad Izata, municipio de Tarata.

Transporte: parada de la avenida Barrientos, esquina Guayaramerín, para dirigirse de Cochabamba a Tarata. Desde allí se debe tomar otra movilidad hasta Izata; el segundo trayecto dura aproximadamente 40 minutos.

Izata pertenece al municipio de Tarata; por ello se corrigió la mención original que decía “Tatata”.

11. Feria Regional de Camélidos

Comunidad Titiri La Cumbre, municipio de Tiquipaya.

Transporte: plaza principal de Tiquipaya, con salidas entre las 08:00 y las 11:00.

La comunidad albergará este domingo el Festival Regional de Camélidos y una feria agroganadera.

UNA RUTA PARA CONOCER LOS SABORES DE LA LLAJTA

Las ferias representan una oportunidad para degustar platos típicos, conocer productos locales y apoyar directamente a cocineras, productores, artesanos y emprendedores de las provincias.

Antes de emprender el viaje, se recomienda verificar posibles cambios de horario, llevar dinero en efectivo, ropa abrigada, protector solar y consultar la disponibilidad del transporte de retorno.

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