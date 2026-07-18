El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz inició este sábado 18 de julio un plan de cierre temporal de vías que se extenderá hasta el próximo domingo 18 de octubre en el Macrodistrito San Antonio. La medida interrumpe el paso en las avenidas Nieve Linares, Max Toro y la calle Rodolfo Cardi debido a trabajos de demolición impostergables en la zona.

Horarios y rutas alternas

Las restricciones operan de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, mientras que los sábados el corte se aplicará de 08:00 a 12:00 horas. Para mitigar el impacto en el tráfico, la comuna habilitó de forma oficial la avenida Max Toro y la avenida Juan XXIII como los únicos desvíos autorizados.

Foto: Alcaldía de La Paz.

Las autoridades municipales pidieron a los conductores y vecinos del sector salir con anticipación para evitar congestionamientos y contratiempos durante sus traslados diarios. El flujo vehicular regular por estos puntos se reestablecerá por completo una vez que concluyan las obras civiles programadas para mediados de otoño.

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