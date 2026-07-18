Encuentran en Sucre a universitario de Santa Cruz reportado como desaparecido

La búsqueda de un estudiante universitario reportado como desaparecido en Santa Cruz terminó con una noticia esperanzadora: el joven fue encontrado con vida en la ciudad de Sucre.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) localizaron este viernes a Daniel A. R., de 19 años, durante un control preventivo realizado en alojamientos ubicados en inmediaciones del Mercado Campesino.

El universitario estaba desaparecido desde el miércoles 15 de julio, cuando salió de su domicilio para asistir a una actividad académica y dejó de comunicarse con su familia.

FUE ENCONTRADO SOLO EN UNA HABITACIÓN

Según el reporte policial, los uniformados ingresaron a una de las habitaciones durante el operativo y encontraron al joven que figuraba en la alerta de persona desaparecida.

“Nos constituimos en una de las habitaciones, donde se encontró a esta persona reportada como desaparecida. Se verificó su identidad y fue conducida a dependencias de la FELCC”, informó un funcionario policial.

Daniel se encontraba completamente solo al momento de la intervención. Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales y evaluado por el personal correspondiente para verificar su estado físico.

Las autoridades indicaron que el joven estaba en buenas condiciones generales de salud.

Las primeras indagaciones señalan que el estudiante habría abandonado su domicilio por decisión propia, aparentemente debido a dificultades relacionadas con sus estudios.

Sin embargo, no informó a su familia sobre su destino ni mantuvo comunicación con su entorno cercano, situación que generó preocupación y motivó la activación de su búsqueda.

La Policía deberá establecer cómo llegó desde Santa Cruz hasta Sucre, dónde permaneció durante esos días y cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a interrumpir el contacto con sus familiares.

SU PADRE HABÍA PEDIDO AYUDA

Antes del hallazgo, Willermo Aponte, padre del universitario, había expresado públicamente su angustia y solicitado apoyo para localizarlo.

El hombre recordó que su hijo salió de casa después de pedirle dinero para el transporte y aseguró que su ausencia resultaba completamente inusual.

“Salió de la casa, me pidió dinero para el pasaje y nunca volvió. Él nunca llega tarde, no va a fiestas y siempre llega a su hora”, relató.

El padre explicó que Daniel mantenía una rutina tranquila, centrada principalmente en sus estudios y en las visitas a la vivienda de su abuela.

“No tiene un círculo grande de amigos. Va de la casa a la universidad y de la universidad a la casa de su abuela; esa era su rutina”, manifestó durante los días de búsqueda.

También había solicitado acceder a la última ubicación del teléfono celular del joven, debido a que no conseguía comunicarse con él y su línea aparecía bloqueada.

LA FAMILIA VIAJA PARA REENCONTRARSE CON ÉL

Después de confirmar la identidad del universitario, la Policía notificó inmediatamente a sus familiares.

Sus parientes emprendieron viaje hacia Sucre para reencontrarse con él y completar el procedimiento de entrega formal ante las autoridades.

El caso, que durante varios días mantuvo en incertidumbre a su familia, concluye inicialmente con Daniel a salvo y bajo resguardo policial.

Mira la programación en Red Uno Play