El departamento de Santa Cruz se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema debido a un fenómeno meteorológico que azota el oriente boliviano. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología declaró una alerta de prioridad roja por fuertes corrientes de aire que ponen en serio peligro la integridad de los ciudadanos.

Alcance y potencia del fenómeno

Las ráfagas provienen del noroeste y registran velocidades alarmantes que oscilan entre los 90 y 120 kilómetros por hora. Esta contingencia ambiental afecta directamente a las provincias de Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, además de sectores específicos de Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez y Cordillera.

De acuerdo con el reporte oficial, se prevé que las condiciones climatológicas adversas se mantengan vigentes hasta la jornada de este sábado. Las autoridades recuerdan que la máxima categoría de alerta implica una amenaza excepcional, por lo que representa un nivel de riesgo muy alto para la población.

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