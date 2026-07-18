Examen de Ascenso 2026: estas son las próximas fechas que deben conocer los maestros

Una multitudinaria jornada de evaluación movilizó este sábado a cerca de 70.000 maestras y maestros en todo el país.

El Ministerio de Educación desarrolló el Examen de Ascenso de Categoría 2026, una prueba nacional mediante la cual los educadores buscan avanzar dentro del escalafón del Sistema Educativo Plurinacional y acceder a los beneficios salariales correspondientes.

La evaluación se aplicó simultáneamente en recintos habilitados en los nueve departamentos. La prueba comenzó a las 09:00 y la convocatoria estableció una duración de 130 minutos, equivalentes a dos horas y diez minutos.

MÁS DE 5.000 DOCENTES EN UN SOLO RECINTO

En La Paz, uno de los principales puntos de concentración fue el Coliseo Julio Borelli Viteritto, donde aproximadamente 5.000 postulantes se reunieron desde las primeras horas de la mañana.

El ministro de Educación, Erick Sanjinés Chávez, visitó el recinto para saludar a los participantes y desearles éxito durante la evaluación. La autoridad asumió la conducción de esa cartera de Estado el 10 de junio de 2026.

Durante su intervención, Sanjinés afirmó que el proceso representa un reconocimiento a la preparación, la experiencia y el esfuerzo de los educadores.

“Este proceso dignifica la profesión docente y se traduce en una mejora salarial directa para el magisterio”, manifestó.

Desde temprano se desplegó un operativo logístico para controlar el ingreso, verificar la identidad de los postulantes y distribuir el material de evaluación en los diferentes recintos.

¿QUÉ SE EVALUÓ?

La prueba tomó en cuenta contenidos relacionados con normativa básica y textos pedagógicos. La convocatoria también incorporó una encuesta opcional sobre la percepción de la situación educativa del país.

Para aprobar, los postulantes deberán conseguir una calificación igual o superior a 51 puntos sobre 100.

El resultado del examen no depende únicamente de la asistencia. Los maestros también deben cumplir los requisitos de antigüedad, permanencia en su categoría actual y documentación establecidos para cada nivel del escalafón.

La viceministra de Educación Superior de Formación Profesional, Ana Cárdenas Angulo, destacó el despliegue institucional realizado en todo el territorio nacional.

“Confiamos en que este proceso consolidará el ascenso de las maestras y los maestros bajo principios de meritocracia, transparencia y equidad”, señaló.

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁN LOS RESULTADOS?

De acuerdo con el cronograma oficial, las próximas fechas son:

19 de julio: publicación de la plantilla oficial de respuestas.

publicación de la plantilla oficial de respuestas. 23 de julio: publicación de los resultados finales.

publicación de los resultados finales. 24 de julio: plazo límite para presentar impugnaciones.

plazo límite para presentar impugnaciones. Hasta el 15 de agosto: asignación de la nueva categoría a quienes cumplan todos los requisitos.

Los postulantes podrán presentar una impugnación cuando consideren que existe un error en la suma de la puntuación obtenida. El reclamo deberá realizarse dentro del plazo establecido y no servirá para cuestionar el contenido de las preguntas o las respuestas oficiales.

El proceso de ascenso reconoce la formación continua, los años de servicio y la trayectoria de quienes ejercen la docencia. Para los maestros que aprueben, el resultado representará un nuevo avance profesional y una mejora directa en sus ingresos.

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