Promesas de trabajo y destino de guerra: imputan a tres presuntos reclutadores

La Fiscalía presentó la imputación formal contra tres personas aprehendidas por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento. El Ministerio Público inició esta investigación de oficio tras descubrirse una presunta red internacional que capta a ciudadanos bolivianos mediante engaños para enviarlos como combatientes a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Evidencias y operativos clave

Las autoridades judiciales informaron que los sospechosos ya se encuentran a disposición de un juez cautelar para definir su situación jurídica.

"Tenemos elementos objetivos e indiciarios que establecen la participación de cada uno de los aprehendidos", detalló la Fiscalía, destacando también un operativo conjunto con la Policía Boliviana que permitió secuestrar objetos de valor investigativo.

Las investigaciones revelan que la organización criminal utilizaba plataformas digitales como su principal herramienta para captar a las víctimas. "Esto ha sido un reclutamiento en base a redes sociales por personas inescrupulosas, que también están siendo ya investigadas en esta base de etapa preliminar", confirmaron las autoridades fiscales.

Prófugo en la mira internacional

Por otra parte, las fuerzas del orden intensificaron los operativos de rastreo para dar con el paradero de un implicado clave identificado como ‘Amador’, quien "se encuentra en la clandestinidad" y ya es considerado prófugo de la justicia.

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