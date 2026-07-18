Lucha por vivir: niño tiene el 65% del cuerpo quemado tras incendio en Santa Fe

El hijo de dos años de la mujer fallecida en Santa Fe de Yapacaní, en Santa Cruz, se encuentra internado en estado grave, inestable y bajo pronóstico crítico en el Hospital de Niños de Santa Cruz, de acuerdo a los médicos especialistas. En este sentido, indican que realizan esfuerzos urgentes para estabilizar al menor, quien sufrió severas quemaduras en gran parte de su cuerpo durante el incendio que cobró la vida de su madre.

“Todavía estamos en proceso de estabilización y de control del daño que ha sufrido. Aproximadamente tiene un 65% con quemaduras profundas y superficiales que lamentablemente han deteriorado todo su sistema renal y pulmonar del niño, por esa misma razón está muy inestable y crítico”, informó el médico de emergencias del nosocomio.

Cirugía de emergencia

El personal de salud detalló que el fuego afectó múltiples zonas corporales y requirió una intervención quirúrgica para salvar sus extremidades.

“Tiene quemadura de todos los grados, de primer, segundo, tercer grado, profundas. Las zonas más afectadas son los brazos, las piernas y la parte de la carita con la parte del pecho. Esto ha degenerado en lesiones muy profundas en los bracitos, donde se ha tenido que realizar cirugía de emergencia para poder liberar la circulación, que eso es crítico para que no sufra más y no esté con lesiones a futuro”, especificó el especialista.

Hasta el momento, ningún familiar cercano se ha hecho cargo del cuidado del menor en las instalaciones hospitalarias, a excepción de su progenitor. “El padre estuvo aquí, no pude conversar todavía con él, estuvo, pero con guardia policial. No tenemos familiares todavía acá en el hospital”, aclaró el médico con respecto a la situación del entorno del niño.

Antecedentes y detenciones

Esta emergencia médica deriva del presunto feminicidio de Lisbeth García García, cuyo cuerpo fue hallado quemado al interior de una vivienda alquilada en el barrio Los Ángeles, en Santa Fe. Los peritos de bomberos analizan los restos de gasolina encontrados en la escena para determinar el origen del fuego.

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