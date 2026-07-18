¿Ingenio o peligro? Video muestra presunta fabricación de diésel casero

En medio de la escasez de carburantes y las largas filas en las estaciones de servicio, un llamativo video comenzó a circular en redes sociales y despertó sorpresa, curiosidad y preocupación.

Las imágenes, atribuidas por usuarios al Norte Integrado de Santa Cruz, muestran a un grupo de personas utilizando una máquina construida de manera artesanal para procesar residuos plásticos y goma.

Según quienes difunden la grabación, el objetivo sería obtener un carburante alternativo ante la falta de diésel. Sin embargo, hasta el momento, no existe una evaluación técnica pública que confirme la composición del líquido producido, su calidad o su aptitud para ser utilizado en motores.

En el video se observa una estructura metálica compuesta por recipientes, tuberías y otros elementos improvisados. El sistema aparentemente somete los desechos a altas temperaturas para obtener un líquido que los protagonistas presentan como combustible.

Este tipo de transformación industrial suele estar relacionado con procesos térmicos como la pirólisis. No obstante, cuando se realiza sin equipos certificados, controles de temperatura, ventilación adecuada y tratamiento de gases, puede representar riesgos de incendio, explosión y exposición a sustancias peligrosas.

¿REALMENTE ES DIÉSEL?

La apariencia de un líquido no permite determinar si cumple las condiciones necesarias para ser considerado diésel.

Para establecerlo se requieren análisis especializados que evalúen su composición, inflamabilidad, viscosidad, contenido de contaminantes y otras propiedades. Sin esas pruebas, tampoco puede asegurarse que resulte compatible con motores o sistemas de inyección.

La utilización de una sustancia no certificada podría implicar riesgos para las personas, el vehículo y el medioambiente.

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