"Fueron engañados y transportados": Viceministro revela el drama de los 16 bolivianos reclutados en Rusia

El Ministerio Público investiga a una presunta organización criminal dedicada a reclutar ciudadanos bolivianos para enviarlos a combatir en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, aseguró que al menos 16 personas fueron engañadas y trasladadas al exterior bajo falsas promesas.

"Son 16 personas que fueron engañadas y transportadas. Según el Código Penal, cuando se contrata a personas para participar en un conflicto bélico en el que Bolivia no participa, se comete un delito, porque esas personas pasan a la categoría de mercenarios", explicó la autoridad.

Paredes señaló que quienes captaban a las víctimas presentan características propias de una organización criminal y confirmó que las investigaciones continúan para identificar y capturar a los principales responsables.

Según la investigación preliminar, los ciudadanos salían de Bolivia con destino a Brasil y desde ese país eran enviados hacia Rusia. El viceministro agregó que el Gobierno ruso no emitió una posición oficial sobre el caso y que la Embajada de Rusia en La Paz únicamente difundió un comunicado deslindando responsabilidades.

Respecto a la situación de los bolivianos en territorio ruso, informó que un representante del Consulado de Bolivia logró establecer contacto con algunos familiares.

"Tenemos cuatro personas con problemas de salud, otras cuatro de las cuales no se tiene prueba de vida, según lo confirmado por sus familiares, y entre siete u ocho enfrentan problemas migratorios para retornar a Bolivia", afirmó.

La autoridad indicó que el Gobierno boliviano realiza gestiones con organismos internacionales para facilitar el retorno de los ciudadanos.

Paredes calificó el caso como "una tragedia humana" y consideró que la pobreza y la necesidad económica fueron factores que facilitaron el reclutamiento de las víctimas.

Asimismo, no descartó que el caso pueda derivar en un conflicto diplomático con Rusia. "No es aceptable que hayan sido contratados para defender al Gobierno ruso y que no digan nada, ni siquiera por solidaridad. Las personas que participan en un conflicto bélico fuera de su país son consideradas mercenarios", manifestó.

Finalmente, el viceministro advirtió que el número de afectados podría ser mayor. "No creo que solo sean 16 casos. Yo creo que hay mucha más gente, pero el temor a represalias evita que existan más denuncias", concluyó.

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