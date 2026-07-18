Zúñiga buscará recuperar salario, seguro y beneficios en las Fuerzas Armadas

La defensa de Juan José Zúñiga anunció que pedirá la restitución de su salario, seguro de salud y otros beneficios dentro de las Fuerzas Armadas, luego de que el excomandante del Ejército dejara el penal de San Pedro y pasara a cumplir detención domiciliaria en La Paz.

El abogado Eduardo León sostuvo que estas gestiones se realizarán la próxima semana y que, en criterio de la defensa, la baja y suspensión de beneficios se ejecutaron sin que exista una sentencia previa.

Pedirán devolución de salarios

León afirmó que se buscará no solo la restitución del seguro y otros derechos laborales, sino también la devolución de los salarios que, según dijo, fueron suspendidos.

“Lo importante es que se le restituya en primer lugar sus derechos al salario, su derecho al seguro, porque así se los han arrebatado”, señaló el abogado.

La defensa indicó que, si Zúñiga debe realizar algún trámite presencial, solicitará autorización al tribunal que lleva adelante el juicio.

Usarán antecedente constitucional

El abogado explicó que basarán su pedido en un antecedente de otros militares involucrados en el caso, quienes habrían logrado recuperar derechos mediante una acción constitucional.

Según León, ese fallo será utilizado como precedente para solicitar que Zúñiga acceda a la misma medida.

“Ese elemento de la sentencia constitucional se va a poner como antecedente”, sostuvo.

Cumple detención domiciliaria

León confirmó que Zúñiga fue trasladado a su domicilio y deberá cumplir detención domiciliaria las 24 horas, con custodia permanente, arraigo y seguimiento dispuesto por la autoridad judicial.

También recordó que la defensa cumplió con el pago de la fianza de Bs 200.000, además de otras medidas fijadas por el tribunal.

El juicio continúa en agosto

El abogado aclaró que la salida de Zúñiga del penal no significa el cierre del proceso. El juicio continuará los días 24, 25 y 26 de agosto, fechas en las que se prevé avanzar con las declaraciones de los acusados.

León indicó que son 22 personas procesadas y que hasta ahora solo cinco prestaron declaración.

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