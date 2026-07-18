¡Todo se define entre dos! Sebastián y Daniel van por el premio

La batalla de “Impro Dance” llegó a su tercera ronda y la tensión se apoderó por completo del escenario de La Gran Batalla Superstars.

En esta etapa semifinal, los bailarines tuvieron 45 segundos para demostrar todo su poder de improvisación, conectar con la música y sorprender a los jueces con movimientos originales.

Cada participante ingresó a la pista dispuesto a dejarlo todo. La rapidez para reaccionar, la creatividad, la musicalidad y la actitud fueron determinantes en una ronda donde ya no había margen para errores.

Después de observar cada demostración, los jueces anunciaron a los dos bailarines que lograron destacarse y avanzar al enfrentamiento final.

Por la Academia Fusion Dance, el clasificado fue:

Sebastián

Por la Academia One Beat, consiguió su pase:

Daniel

De esta manera, ambas academias aseguraron un representante en la gran final, preparando un duelo decisivo entre dos bailarines que demostraron talento, seguridad y una gran capacidad para improvisar.

Sebastián y Daniel serán los encargados de definir qué academia se quedará con la victoria y con el importante premio de esta edición de Impro Dance.

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