¡El día del esperado versus finalmente llegó! Esta noche, el escenario de La Gran Batalla Superstars se convertirá en una verdadera pista de combate para recibir una nueva y explosiva edición de “Impro Dance”.

La Academia One Beat, equipo de Nicol Salce, se enfrentará cara a cara con la Academia Fusion Dance, de Marianella Molina, en una batalla cargada de ritmo, talento, adrenalina y movimientos inesperados.

Ambos equipos llegarán dispuestos a dejarlo todo sobre el escenario y demostrar quién tiene la creatividad, rapidez y actitud necesarias para dominar la pista.

A diferencia de las presentaciones habituales, este desafío pondrá a prueba la capacidad de reacción de los bailarines. Sin una coreografía completamente preparada y con la música como principal desafío, los integrantes deberán improvisar, coordinarse y construir movimientos en el momento.

Cada cambio de ritmo será una nueva prueba. La originalidad, la precisión, la conexión grupal y la seguridad serán fundamentales para sorprender y conseguir la victoria.

One Beat y Fusion Dance prometen un duelo intenso, con pasos impresionantes, respuestas inmediatas y toda la energía de dos academias que han demostrado su talento a lo largo de la competencia.

Solo uno de los equipos podrá imponerse en este esperado versus y quedarse con un importante premio.

Cabe recordar que el pasado 19 de junio se realizó la primera batalla de bailarines, protagonizada por las academias Be Yourself y Un1ty, que se enfrentaron en un emocionante duelo hasta consagrar a un equipo ganador.

Ahora, One Beat y Fusion Dance serán las encargadas de escribir un nuevo capítulo de este desafío.

¿Quién dominará la pista? ¿One Beat o Fusion Dance?

No te pierdas esta impresionante batalla de “Impro Dance”, hoy viernes 17 de julio, desde las 20:30, en La Gran Batalla Superstars, por la señal de Red Uno.

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