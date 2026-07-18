¡Fusion Dance golpeó primero! Dominó la ronda inicial del “Impro Dance”

¡La pista se encendió! La Gran Batalla Superstars dio inicio a la esperada noche de “Impro Dance”, un desafío cargado de talento, creatividad, ritmo y mucha adrenalina.

Para esta edición especial, el programa recibió a grandes referentes de la escena urbana: Kody y Airon Vidaurre, quienes asumieron el rol de jueces; AND1, encargado de animar la competencia, y DJ Parkazeta, responsable de lanzar las pistas que pusieron a prueba la capacidad de improvisación de los participantes.

Los jueces tuvieron la misión de observar cada movimiento y decidir qué bailarines merecían avanzar a la siguiente etapa de la batalla.

PRIMERA RONDA SELECTIVA

En el inicio del desafío, los integrantes de Fusion Dance y One Beat se presentaron en parejas. Cada dupla contó con un minuto para demostrar su talento, coordinación, actitud y capacidad de reaccionar ante la música.

Los representantes de Fusion Dance fueron:

Sebastián y Jorge

Alejandra y Lily

Josué y Aylen

Enoe y Eddie

Por su parte, One Beat estuvo representada por:

Ruby y Larissa

Daniel y Luciano

Linda y Melissa

Jesús y Franco

Cada enfrentamiento elevó la tensión sobre la pista. Los bailarines respondieron con movimientos inesperados, cambios de ritmo y recursos propios para intentar conquistar la aprobación de los jueces.

Tras finalizar los duelos, el jurado emitió su veredicto y determinó que Fusion Dance fue la academia dominante de la primera ronda, al imponerse en tres de los cuatro enfrentamientos por parejas.

El resultado le dio una importante ventaja al equipo de Marianella Molina, que comenzó la batalla mostrando seguridad, variedad y una destacada capacidad de improvisación.

Sin embargo, la competencia recién comenzaba y One Beat todavía tenía nuevas oportunidades para reaccionar, recuperar terreno y demostrar que también podía adueñarse de la pista.

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