Uno contra uno: así quedaron los clasificados del “Impro Dance”

La competencia se volvió aún más intensa en la segunda ronda de “Impro Dance”, donde los bailarines dejaron atrás el formato de parejas para enfrentarse de manera individual.

Cada participante tuvo 45 segundos para medirse contra un rival y demostrar su talento, creatividad, musicalidad y capacidad de reacción ante las pistas seleccionadas por DJ Parkazeta.

Durante cada duelo, los bailarines buscaron sorprender con movimientos originales, cambios de ritmo, actitud y recursos propios, mientras los jueces Kody y Airon Vidaurre evaluaban cada detalle para elegir al ganador de cada enfrentamiento.

Tras finalizar las demostraciones, el jurado dio a conocer a los participantes que más destacaron y consiguieron avanzar a la siguiente etapa.

Por la Academia Fusion Dance, los clasificados fueron:

Jorge

Josué

Sebastián

En representación de la Academia One Beat, logró avanzar:

Daniel

De esta manera, Fusion Dance volvió a tomar la delantera al conseguir tres lugares en la siguiente ronda, mientras que Daniel mantuvo viva la esperanza de One Beat dentro de la competencia.

La batalla continuó elevando la tensión, ya que cada enfrentamiento acercaba a los bailarines a la gran definición y al importante premio en juego.

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