"Yo era un trofeo político": En exclusiva en QNMP, Zúñiga rompe el silencio y cuenta detalles de su detención

En una entrevista en exclusiva para Que No Me Pierda (QNMP) y tras abandonar la cárcel, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga brindó su primera entrevista tras dejar el penal de San Pedro y pasar a cumplir detención domiciliaria en La Paz.

Zúñiga afirmó que se siente “muy feliz” por retornar a su domicilio después de más de dos años de detención, aunque aclaró que el proceso judicial recién comienza y que no hablará del fondo del caso por respeto al tribunal.

“Estoy muy contento, muy feliz. Después de dos años ver a las personas, después de dos años retornar a mi domicilio”, expresó.

Pide justicia para militares involucrados

Zúñiga evitó revelar detalles sobre lo ocurrido el 26 de junio de 2024, al señalar que el caso aún se encuentra en investigación. No obstante, insistió en que él y otros militares son inocentes.

“Soy inocente. El resto de los militares son inocentes y se debe hacer justicia”, sostuvo.

Denuncia duro encierro

Consultado sobre si fue torturado en la cárcel, Zúñiga evitó responder de forma directa y señaló que ese punto aún está bajo investigación. Sin embargo, describió su encierro como “sumamente duro”.

Según su relato, estuvo en una celda de tres por dos metros, sin ventana, con una puerta metálica y tres candados. También aseguró que durante los primeros meses no podía salir a ver el sol ni respirar con normalidad.

“Había noches en las que tenía que colocar mi boca a un orificio de la puerta para poder respirar porque había poco oxígeno”, relató.

“Era un trofeo político”

El exjefe militar afirmó que durante su detención fue tratado como un “trofeo político” y aseguró que su familia también sufrió las consecuencias de su reclusión.

Zúñiga sostuvo que en algunos momentos fue incomunicado y que sus familiares no podían verlo. También dijo que su hijo menor, que tenía seis años cuando ingresó a la cárcel, fue afectado por la separación.

“Le han quitado el derecho de ver a su padre”, afirmó.

También cuestionó que varios uniformados hayan sido dados de baja y perdido beneficios antes de contar con una sentencia ejecutoriada.

“No puede ser que sin saber si son culpables o inocentes ya les hayan botado del trabajo, les han quitado su sueldo, les han quitado su seguro”, afirmó.

Apunta a “autores intelectuales”

Durante la entrevista, Zúñiga dijo que espera que los “autores intelectuales” del caso sean llevados ante la justicia. Estas declaraciones corresponden a su versión y deberán ser tratadas dentro del proceso judicial.

El excomandante no quiso dar mayores detalles sobre presuntas presiones durante su detención, aunque afirmó que autoridades lo visitaron en la madrugada para intentar convencerlo de asumir ciertas posiciones.

“No voy a dar muchos detalles. Han venido en varias oportunidades en horas de la madrugada autoridades a intentar presionarme”, declaró.

No buscará volver a las Fuerzas Armadas

Consultado sobre si pretende retornar a las Fuerzas Armadas, Zúñiga respondió que ya cumplió 35 años de servicio y que su principal pedido es que se haga justicia por sus camaradas.

“Yo ya he cumplido los 35 años de servicio. Yo ya paso a otras esferas, a otro nivel, pero mis camaradas tienen que volver”, señaló.

Confía en la justicia

Zúñiga afirmó que confía en que el proceso permitirá esclarecer los hechos y sostuvo que, desde su detención domiciliaria, continuará su defensa.

“Confío en la justicia y tengo la convicción de que se va a hacer justicia”, indicó.

El juicio por los hechos del 26 de junio de 2024 será retomado el 24 de agosto, según se informó durante la entrevista.

Mira la programación en Red Uno Play