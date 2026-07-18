España vs. Argentina en pantalla gigante: la cita será en Makro Parque

La gerente de Marketing de Makro Parque, invitó a las familias a disfrutar de los últimos partidos del Mundial en el espacio "Makro Golazo", que contará con pantalla gigante y una amplia oferta gastronómica.
18/07/2026 18:44
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Makro Parque habilitó su FanFest "Makro Golazo" para que los aficionados al fútbol vivan la emoción de los partidos decisivos del Mundial en un ambiente familiar y con pantalla gigante.
La gerente de Marketing de Makro Parque, Carla Ruiz, extendió la invitación a la población para asistir tanto al encuentro por el tercer lugar como a la gran final del torneo.
"Estamos aquí en Makro Parque invitando a todos los clientes para que puedan venir a mirar el partido por el tercer lugar y, mañana, a las 3 de la tarde, el partido más importante y el más esperado", manifestó.
Además de la transmisión del partido en pantalla gigante, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta gastronómica preparada especialmente para la ocasión.
"Van a poder disfrutar de combos de doble hamburguesa, choripanes, snacks, bebidas y todo lo que tenemos preparado gracias a nuestros proveedores", explicó la gerente de Marketing.
El espacio está instalado en el área de parqueo de Makro Parque y ofrece una alternativa para que familias y grupos de amigos compartan la emoción de la final del Mundial con entretenimiento y opciones gastronómicas.
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