España vs. Argentina en pantalla gigante: la cita será en Makro Parque

Makro Parque habilitó su FanFest "Makro Golazo" para que los aficionados al fútbol vivan la emoción de los partidos decisivos del Mundial en un ambiente familiar y con pantalla gigante.

La gerente de Marketing de Makro Parque, Carla Ruiz, extendió la invitación a la población para asistir tanto al encuentro por el tercer lugar como a la gran final del torneo.

"Estamos aquí en Makro Parque invitando a todos los clientes para que puedan venir a mirar el partido por el tercer lugar y, mañana, a las 3 de la tarde, el partido más importante y el más esperado", manifestó.

Además de la transmisión del partido en pantalla gigante, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta gastronómica preparada especialmente para la ocasión.

"Van a poder disfrutar de combos de doble hamburguesa, choripanes, snacks, bebidas y todo lo que tenemos preparado gracias a nuestros proveedores", explicó la gerente de Marketing.

El espacio está instalado en el área de parqueo de Makro Parque y ofrece una alternativa para que familias y grupos de amigos compartan la emoción de la final del Mundial con entretenimiento y opciones gastronómicas.

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