La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente un informe escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer las acciones de protección y asistencia que se están brindando a los ciudadanos bolivianos que fueron presuntamente estafados y reclutados para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Las investigaciones sobre estas redes de reclutamiento continúan bajo la lupa de las autoridades locales e internacionales.

Coordinación internacional y asistencia consular

Desde la delegación de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz se detalló que el objetivo principal es fiscalizar el rol de las representaciones diplomáticas bolivianas en el exterior.

"Se ha tomado contacto con instancias de Estado, con la Cancillería principalmente para ver el tema de la protección que se les está generando a través de las representaciones diplomáticas a las personas que están en el exterior. Es competencia de la Defensoría del Pueblo el tema de asistir o de velar por los derechos humanos de bolivianos en el exterior", informaron portavoces de la institución.

Debido a que esta problemática afecta a varios países de la región, la Defensoría del Pueblo activó mecanismos de coordinación bilateral y trilateral con sus homólogas en Sudamérica:

Colombia y Perú: Se han establecido comunicaciones estratégicas con las Defensorías de ambos países, ya que reportan una cantidad de connacionales afectados por la misma situación.

Reuniones clave: Para la próxima semana se tienen previstas reuniones bilaterales y trilaterales con el fin de unificar esfuerzos y brindar asistencia humanitaria coordinada desde el marco de los derechos humanos.

Alerta por falsas ofertas laborales

Ante el preocupante panorama y el modus operandi de estas organizaciones —que suelen atraer a las víctimas mediante engaños y promesas económicas—, la Defensoría del Pueblo lanzó una advertencia pública.

La institución recomendó enfáticamente a la población actuar con la máxima cautela y rigurosidad frente a ofertas laborales dudosas en el extranjero, instando a verificar la legalidad de los contratos antes de salir del país.

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