Paz apuesta por minería, hidrocarburos y agricultura para reactivar la economía de La Paz

En el marco del mes aniversario de La Paz, el Gobierno nacional consolidó este sábado una de las obras de infraestructura hídrica más importantes para el altiplano paceño. En un masivo acto en el municipio de Pucarani, el presidente Rodrigo Paz entregó de manera oficial la presa de Taypichaca, una megaobra financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que demandó una inversión de Bs 40.918.272,50 y que forma parte del Programa Multipropósito de Agua Potable y Riego.

Durante su discurso, el primer mandatario no solo destacó el impacto técnico y productivo de la represa, sino que aprovechó el escenario para lanzar una fuerte proyección económica para el departamento, basada en el potenciamiento de los recursos naturales y las materias primas bajo una lógica de beneficio regional estricto.

“Hay minería, hidrocarburos, hay producción, hay agua. Podemos salir adelante con la agricultura, podemos salir con todo lo que producimos”, enfatizó el jefe de Estado, asegurando que La Paz cuenta con los recursos necesarios para fortalecer de manera agresiva su economía y generar riqueza interna.

Autoridades con la presa de Taypichaca luego de la entrega de esta obra. Fotos: MDPRyA.

Exigencia de regalías y nueva ley minera

El presidente Paz fue categórico al señalar que las inversiones estratégicas deben traducirse en beneficios directos para los paceños, poniendo como ejemplo el 11% de regalías que reciben históricamente las regiones productoras de hidrocarburos. En ese sentido, anunció que impulsará una ley específica para fortalecer la minería en el departamento, bajo reglas claras de retribución económica.

“El que quiera hacer minería, bien, pero tienes que dejar algo a La Paz. El que quiere hacer hidrocarburos, bien, hace hidrocarburos, pero tienes que dejar algo aquí a La Paz. Porque no es venir y robar y sacar y explotar”, sentenció la máxima autoridad del país, recibiendo el respaldo de los sectores sociales y del senador paceño Nicanor Gonzalo Cochi, quien destacó que el mandatario "entendió lo que quiere el departamento".

Taypichaca: El doble de capacidad que San Jacinto

La infraestructura, emplazada sobre el río Kullucachi por el Viceministerio de Hídricos y Riego, cuenta con una imponente altura física de 33 metros y un eje de coronamiento de 230 metros. El presidente comparó la magnitud del proyecto con obras emblemáticas del sur del país para dimensionar su impacto en la seguridad alimentaria e hídrica.

Capacidad de producción: La presa permitirá irrigar 7.000 hectáreas en el altiplano. El presidente contrastó que la famosa represa de San Jacinto, en Tarija, solo irriga 3.500 hectáreas, demostrando que este nuevo sistema tiene el doble de capacidad productiva.

Alcance: Abastecerá de agua potable y sistemas de riego tecnificado a más de 840.000 habitantes (unas 154.500 familias) en las áreas urbanas y rurales de los municipios de Batallas, Pucarani y la ciudad de El Alto.

Viviendas, luz y Bs 480 millones en nuevos proyectos

El acto, donde el Concejo Municipal de Pucarani declaró al presidente Rodrigo Paz como "Huésped de Honor", sirvió también para el anuncio de un agresivo paquete de obras complementarias de desarrollo social a cargo de diferentes carteras ministeriales:

Vivienda Social: El director general ejecutivo de AE Vivienda, Jorge Méndez, confirmó el inicio de siete proyectos que significarán la construcción de 300 soluciones habitacionales dignas en la provincia Los Andes, con una inversión que supera los Bs 65 millones .

Electrificación Rural: El viceministerio del área, Rudy Alberto Peredo, detalló la ejecución de redes de media y baja tensión para las comunidades de Villa Andino, Litoral y Condoriri en Pucarani. Con un presupuesto de Bs 14,8 millones , la obra contempla instalar 130 kilómetros de líneas eléctricas y 35 transformadores para beneficiar a 284 familias. El proyecto ya cuenta con ficha ambiental lista para ser licitada por ENDE.

Futura inversión: Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Tierras, Oscar Justiniano, anunció una cartera de Bs 480 millones distribuidos en 10 nuevos proyectos de alcantarillado sanitario, agua potable, gestión de residuos sólidos y riego tecnificado para los municipios de la región (incluyendo a Huarina), los cuales beneficiarán a otras 11.000 familias damnificadas por el estrés hídrico.

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