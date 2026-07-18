¿Quién incendió la vivienda? Policía busca al sospechoso del crimen de Lisbeth

Un crimen marcado por la extrema violencia conmociona a Santa Fe de Yapacaní, en el municipio de San Carlos, departamento de Santa Cruz.

Lisbeth García García, de 30 años, fue encontrada sin vida dentro de una vivienda consumida por el fuego. Su pequeño hijo, de apenas dos años, sobrevivió al incendio, pero sufrió quemaduras graves y permanece bajo atención médica especializada.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia investiga el caso como un presunto feminicidio y busca establecer quién provocó el incendio y cuáles fueron las circunstancias anteriores a la muerte de la mujer.

LA ENCONTRARON ESPOSADA DENTRO DEL DORMITORIO

El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda alquilada del barrio Los Ángeles.

Según el informe policial preliminar, los agentes de Yapacaní acudieron inicialmente por el reporte de un incendio estructural. Después de ingresar al inmueble, encontraron el cuerpo de la mujer tendido boca arriba, con las manos inmovilizadas hacia atrás y sin signos vitales.

“Al llegar ingresaron y se encontraron con un cuerpo en decúbito dorsal, esposado y con las manos hacia atrás”, señala el reporte policial.

La hipótesis inicial indica que un hombre habría llegado a la vivienda y sostenido una discusión con Lisbeth. Posteriormente, presuntamente la redujo, la inmovilizó y utilizó combustible para iniciar el fuego.

Esta reconstrucción todavía es preliminar y deberá ser confirmada mediante las pericias de Bomberos, la autopsia médico-forense, las declaraciones de testigos y otros elementos recolectados por el Ministerio Público.

SU HIJO FUE RESCATADO CON GRAVES QUEMADURAS

En el interior del inmueble también se encontraba el hijo de la víctima.

El niño fue rescatado durante la emergencia y trasladado inicialmente a un centro médico de la zona. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue evacuado hasta la capital cruceña.

Los reportes médicos señalan que presenta quemaduras profundas en gran parte del cuerpo y permanece con pronóstico reservado en el Hospital de Niños de Santa Cruz.

Mientras los médicos intentan estabilizarlo, la investigación busca determinar dónde se encontraba exactamente durante el ataque y cómo consiguió sobrevivir al incendio.

EL PRESUNTO AUTOR ESCAPÓ

Después del hecho, el presunto responsable habría abandonado la vivienda y escapado antes de la llegada de la Policía.

Las autoridades informaron que existe una persona bajo sospecha, pero aclararon que aún no se confirmó que se trate del cónyuge o pareja de la víctima.

“Tenemos a un sospechoso, pero todavía no está confirmado que sea la persona que mantenía una relación con ella”, indicaron desde la Policía.

Los investigadores realizan operativos para localizarlo y analizan posibles rutas de escape, registros telefónicos, movimientos migratorios y testimonios de vecinos.

VECINOS EXIGEN JUSTICIA

Los habitantes del barrio Los Ángeles expresaron consternación por la violencia del hecho y pidieron que la investigación avance con rapidez.

Un vecino relató que la familia vivía desde hacía aproximadamente un año en la vivienda alquilada.

“Creo que este ha sido un caso muy consternante”, manifestó.

Otra habitante del sector pidió que se identifique y sancione a todos los responsables.

“Como barrio, lo que pedimos es justicia y que se esclarezca todo”, expresó.

La muerte de Lisbeth ha generado pedidos de justicia de familiares y organizaciones locales, mientras su hijo continúa luchando por sobrevivir.

INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO FEMINICIDIO

El Ministerio Público y la Felcv recolectan evidencias para determinar la participación de la persona buscada y establecer si existieron antecedentes de violencia, amenazas o conflictos anteriores.

Hasta que concluya la investigación, las circunstancias descritas se mantienen como hipótesis y ninguna responsabilidad puede considerarse establecida sin una resolución judicial.

En Santa Fe, la prioridad inmediata es localizar al sospechoso, esclarecer cómo se inició el incendio y garantizar la atención del niño que perdió a su madre durante el ataque.

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