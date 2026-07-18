La noche más colorida del Miss Bolivia llega a la plaza de Porongo

La belleza boliviana se vestirá de historia, identidad y tradición.

Las 29 candidatas oficiales del Miss Bolivia 2026 llegarán este sábado 18 de julio al municipio de Porongo para participar en la gala de elección del Mejor Traje Típico, una de las actividades más representativas y esperadas del certamen nacional.

La presentación comenzará a las 19:00 en la plaza principal de Porongo, donde cada representante tendrá la misión de trasladar al escenario las costumbres, símbolos y expresiones culturales de su región.

UNA NOCHE DONDE LA CULTURA SERÁ PROTAGONISTA

La competencia no evaluará únicamente la belleza o espectacularidad de los diseños.

Cada traje buscará contar una historia mediante sus colores, bordados, materiales, movimientos y elementos artesanales. Las candidatas deberán proyectar sobre el escenario la esencia de los departamentos, provincias y comunidades que representan.

Una de las participantes destacó la emoción de trabajar junto con un diseñador nacional y la oportunidad de mostrar el talento creativo que existe en Bolivia.

“Estoy muy feliz porque voy a trabajar con un diseñador boliviano. Es un orgullo poder proyectar el talento que tenemos en el país y representar a nuestra comunidad”, expresó.

La participación de diseñadores, bordadores, artesanos y coreógrafos convierte la competencia en una vitrina para la creatividad nacional.

MUCHO MÁS QUE UN VESTUARIO

Para las candidatas, el traje típico representa una oportunidad de mostrar aspectos de sus regiones que muchas veces permanecen fuera de los grandes escenarios.

“Es una actividad muy importante porque permite identificarnos con nuestra cultura y hacer que Bolivia conozca mucho más de ella, más allá del nombre de nuestra región”, señaló otra aspirante.

Los diseños podrán estar inspirados en danzas, paisajes, actividades productivas, personajes históricos, pueblos indígenas, celebraciones religiosas y otros elementos que forman parte del patrimonio cultural del país.

Una de las representantes orureñas adelantó que su presentación será diferente a las propuestas tradicionalmente asociadas con el Carnaval de Oruro.

Aunque reconoció la importancia de esa festividad, aseguró que su departamento posee otras historias y expresiones culturales que también merecen ser conocidas.

“Los orureños casi siempre lo damos todo en el concurso de traje típico. Mi diseño mostrará algo diferente a lo visto durante los últimos años”, afirmó.

La candidata reveló que su presentación incluirá movimiento y danza, pero remarcó que el eje principal será la riqueza cultural de su tierra.

“Como orureños no podemos dejar de bailar, pero sobre todo el traje llevará mucha cultura y tradición”, agregó.

PORONGO, ESCENARIO DE UNA TRADICIÓN DEL CERTAMEN

El municipio cruceño volverá a convertirse en escenario de uno de los momentos más coloridos del Miss Bolivia.

La plaza principal recibirá a las candidatas y al público en una velada en la que la moda se combinará con música, danza y expresiones de las diferentes regiones del territorio nacional. La organización confirmó que las 29 aspirantes competirán por este título especial.

La ganadora no solamente destacará por la majestuosidad de su vestuario. También deberá transmitir con seguridad el significado del diseño y lograr que el público comprenda la historia representada.

UNA ANTESALA PARA LA CORONA NACIONAL

La gala del traje típico forma parte de las actividades previas a la elección de Miss Bolivia 2026.

Aunque el reconocimiento no determina directamente quién obtendrá la corona principal, permite observar la preparación, presencia escénica y capacidad de comunicación de cada candidata.

Este sábado, Porongo no recibirá únicamente a 29 reinas de belleza. Recibirá también 29 historias, 29 identidades y 29 maneras diferentes de mostrar la diversidad cultural de Bolivia.

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