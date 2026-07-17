Candidatas al Miss Bolivia lucen sus títulos previos antes de la gran final

A pocos días de la gran final del Miss Bolivia Universo, las candidatas que disputan la corona nacional compartieron los títulos previos que obtuvieron durante esta etapa de preparación y representación.

Entre los títulos previos obtenidos se encuentra el de Embajadora de la Nueva Santa Cruz, un reconocimiento que fue recibido con orgullo por la representante cruceña, Bianca Ruiz.

“Me siento muy feliz y muy orgullosa de llevarme uno de los títulos más fuertes de este Miss Bolivia”, señaló.

La representante de Residentes Italia recibió dos títulos previos durante esta etapa: Miss Piel Radiante Solaris y Miss Fotogénica. “La verdad que no me esperaba este reconocimiento, pero estoy sumamente agradecida y me siento muy bendecida”, manifestó.

Asimismo, Ery Miyasato, señorita Santa Cruz, fue elegida como embajadora de Ecojet y destacó la importancia de representar a esta empresa.

Por su parte, Kaori Fernández, Miss Residentes Japón, fue distinguida con el título de “El rostro más bello”. La candidata resaltó la importancia de este reconocimiento y contó parte de su preparación personal.

Las candidatas invitaron a la población a seguir la gala final del Miss Bolivia, donde se conocerá a la nueva representante nacional. El evento se realizará este 25 de julio y será transmitido por Red Uno y Promociones Gloria.

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