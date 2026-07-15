Candidatas al Miss Bolivia conquistan Guayaramerín a bordo de motocicletas

Las actividades previas al certamen de belleza más importante del país continúan llenas de adrenalina y tradición. En su paso por el departamento de Beni, las candidatas al Miss Bolivia 2026 vivieron una experiencia única al recorrer las calles de Guayaramerín adaptándose por completo a la cultura local: manejando motocicletas.

El uso de este medio de transporte es una de las características más representativas de la región, por lo que las representantes de los distintos departamentos no dudaron en sumarse a la aventura en parejas para saludar y compartir de cerca con la población.

Mientras algunas candidatas prefirieron ir como acompañantes, varias de las participantes demostraron su destreza al volante. Entre las que se animaron a tomar el manubrio de las motocicletas destacaron Señora Beni, Miss Llanos Orientales, Miss La Paz y Miss Potosí.

Por otro lado, aquellas que optaron por una alternativa diferente abordaron los tradicionales "toritos" —los conocidos motocarros de tres pasajeros de la región—, disfrutando del cálido recibimiento de los pobladores que salieron a las aceras y a la plaza principal para aplaudir su paso.

Este recorrido forma parte de la antesala de la esperada gala final del Miss Bolivia 2026, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio.

¡No te lo pierdas! El evento de coronación será transmitido completamente en vivo a través de las pantallas de Red Uno y todas sus plataformas digitales oficiales.

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