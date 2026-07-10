¡Llegó como una reina! Rosario Villa sorprende con una entrada de lujo rumbo al Miss Bolivia 2026

La previa de la presentación oficial del Miss Bolivia 2026 comenzó con un momento que rápidamente captó la atención de los asistentes y las redes sociales: la llegada de Rosario Villa, representante del Litoral, quien apareció a bordo de una elegante limosina y se convirtió en una de las grandes protagonistas del evento.

Con una entrada digna de una reina de belleza, Rosario descendió del vehículo ante las miradas de los presentes, marcando uno de los instantes más llamativos de la jornada donde fueron presentadas oficialmente las candidatas que competirán por la corona nacional.

Su aparición estuvo acompañada de flashes, aplausos y comentarios de admiración, mientras la representante del Litoral demostraba seguridad, estilo y presencia escénica desde su primer paso en el certamen.

El evento reunió a las aspirantes que buscarán conquistar al jurado y al público en una nueva edición del concurso de belleza más importante del país, donde cada candidata empieza a mostrar su personalidad, preparación y sello propio.

Rosario Villa, con una llegada que no pasó desapercibida, dejó claro que la competencia por la corona promete estar llena de glamour, emociones y grandes momentos.

La gala final está fijada para el sábado 25 de julio y será transmitida en vivo a través de las pantallas de Red Uno y sus plataformas digitales oficiales.

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